Ofendimi ndaj Vokshit në Kuvend, IDC-CDI: Deklarata e Ballës e papranueshme

IDC-CDI dhe Forumi i Grave të CDI, (WCDI), kanë dënuar deklaratën seksiste të bërë ndaj deputetes së PD, Albana Vokshi, gjatë seancës plenare në Kuvend. Në reagimin zyrtar, organizatat ndërkombëtare kritikojnë ashpër deklaratën e kryetarit të grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, i cili iu referua Vokshit me numrin “0900”, që përbën fyerje dhe cënim të dinjitetit të një gruaje në detyrë publike.
IDC-CDI dhe WCDI theksojnë se gjuha seksiste dhe përpjekjet për të poshtëruar gratë në politikë janë të papranueshme dhe u bëjnë thirrje forcave politike në Shqipëri ta dënojnë këtë sjellje dhe të garantojnë respekt në debatin parlamentar.
Reagimi i plotë:
IDC-CDI dhe WCDI (Forumi i Grave të CDI) dënojnë sulmin seksist në Parlamentin e Shqipërisë. IDC-CDI dhe Organizata e Grave e IDC-CDI (WCDI) dënojnë fuqishëm fyerjen seksiste të papranueshme të drejtuar ndaj Albana Vokshit nga kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla gjatë seancës së fundit plenare të Parlamentit të Shqipërisë. Nënkuptimi degradues që i referohej numrit të saj si “0900”, një aludim i qartë ndaj një linje telefonike seksuale, përbën një akt të hapur mungese respekti dhe një sulm ndaj dinjitetit të një gruaje që shërben në detyrë publike.
Një sjellje e tillë është e papajtueshme me vlerat e përfaqësimit demokratik dhe minon integritetin e institucioneve parlamentare. Intimidimi seksist, poshtërimi dhe përpjekjet për të heshtur gratë përmes gjuhës fyese duhet të refuzohen pa asnjë mëdyshje. Ne qëndrojmë në solidaritet të plotë me Albana Vokshin dhe u bëjmë thirrje të gjitha forcave politike në Shqipëri, veçanërisht atyre që mbajnë pozita përgjegjësie brenda shumicës qeverisëse, ta dënojnë këtë sjellje dhe të sigurojnë që debati publik të zhvillohet me respektin që kërkojnë institucionet demokratike.
Seksizmi, ngacmimi dhe degradimi personal nuk mund të tolerohen në jetën politike. Parlamentet duhet të udhëheqin me shembull në mbrojtjen e barazisë, dinjitetit dhe respektit për gratë./