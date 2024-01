O’Brien: Popullsia po largohet nga Ballkani Perëndimor, inkurajues angazhimi i BE-së

Ndihmëssekretari amerikan i Byrosë për Çështjet Europiane dhe Euroaziatike, James O’Brien, në një konferencë për shtyp online, ka folur për agjendën që kanë për Ballkanin Perëndimor dhe për qasjen “e rinovuar” të BE-së karshi këtij rajoni.

O’Brien tha se është shumë domethënëse që në fund të vitit, Këshilli Europian foli për ofrimin e një perspektive të fortë europiane për gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe për Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Ai shton se kjo ofron një mundësi për këto shtete, raporton Gazeta Express.

“Pra, çfarë po kërkojmë të bëjmë në Ballkanin Perëndimor gjatë vitit të ardhshëm? Dhe kjo është një agjendë shumë e gjatë dhe e detajuar, kështu që unë do të përpiqem ta nxjerrë atë në disa pika”.

Një prej tyre, thotë ai, është se Ballkani Perëndimor duhet të jetë europian, i qëndrueshëm dhe i sigurt dhe kjo do të thotë mbi gjithçka tjetër ata kanë nevojë për integrim ekonomik.

Ambasadori O’Brien ka përmendur edhe largimin e popullsisë nga Ballkani Perëndimor dhe problemin që shkakton ajo.

“Çështja në këto vende është se një pjesë e madhe e popullsisë së tyre po largohet, po zhvendoset në Europë dhe gjetkë dhe kjo do të thotë se njerëzit që mbesin e kanë edhe më të vështirë të krijojnë atë lloj mundësie ekonomike që anëtarësimi në Europë duhet t’u sjellë atyre. Pra, ne jemi shumë të inkurajuar nga angazhimi i rinovuar i BE-së për angazhimin e këtyre vendeve. Ne e mbështesim fuqimisht Planin e Rritjes ekonomike të Presidentes von der Leyen”, tha ai.

Ai e shpjegoi më tej se çfarë do të thotë kjo.

“Pra, procesi i anëtarësimit në Bashkimin Europian është një proces i përgatitjes jo vetëm për integrimin në bashkimin ekonomik, por edhe përgatitje për marrjen e vendimeve politike përkrah shteteve të tjera anëtare. Plani i Rritjes fokusohet në atë komponentin e parë. Ai ofron pjesëmarrje në pjesë të rëndësishme të tregut të vetëm nëse vendet bëjnë reforma që u lejojnë atyre në thelb të lejojnë njerëzit e tyre të kenë katër liritë e BE-së: lirinë e lëvizjes, lirinë e kapitalit, lirinë e shërbimeve, lirinë e mallrave. Dhe ky është një hap kritik që hap secilin prej këtyre vendeve dhe, sinqerisht, hap secilën prej këtyre shoqërive ndaj bashkëpunimit përtej kufijve brenda Ballkanit Perëndimor, por edhe ndaj – angazhimit me tregun e përbashkët europian. Kjo shkon përtej asaj që mund të ofrojë çdo paketë ndihme. Është një ndryshim thelbësor në mënyrën se si këto vende angazhohen me fqinjët e tyre dhe me Europën dhe ky ndryshim është i prekshëm sapo çdo qeveri të ndërmarrë reforma. Pra, ne do të mbështesim përpjekjet e Bashkimit Europian për të ecur në këtë rrugë reformuese dhe për të ofruar sa më shpejt të jetë e mundur ato përfitime nga qasja në tregun e vetëm”, ka thënë ai.