Nyom hakmerret pas triumfit në Bernabeu: shkon drejt e te Vinicius, plas sherri

Allan Nyom nuk priste gjë tjetër. Arritja e madhe e Getafe në fushën prestigjioze të Real Madrid i lejoi të merrte një revansh të bukur ndaj Vinicius. Pas 0-1-s në Bernabeu, mbrojtësi kamerunas, që kishte mbetur në pankinë, iu afrua armikut të tij të vjetër për ta tallur, duke shkaktuar një përplasje të vogël.
Nyom hakmerret ndaj Vinicius pas rënies së Real Madrid
Tensioni ishte tashmë shumë i lartë, sepse lojtarët e Getafes gjatë ndeshjes iu drejtuan disa herë sulmuesit kundërshtar, të akuzuar për qëndrime të konsideruara provokuese. Pas suksesit, Nyom u ngrit nga pankina dhe shkoi të festonte pranë Vinicius, i cili sigurisht nuk e priti mirë dhe nisi të reagojë. Lojtari i Getafes vazhdoi të bërtiste diçka në drejtim të brazilianit, përpara se të largohej. Edhe lojtari vendas mori të njëjtin trajtim, me trajnerin e miqve José Bordalás që u fut në mes.
En la ida expulsaron a Nyom y Vinicius se burló del camerunés y de Bordalás. El karma es maravilloso. pic.twitter.com/eXO1t90hz1
— -1899- (@_Futbolero_) March 2, 2026
Pse Nyom u hakmor ndaj Vinicius, kujtimi i ndeshjes së parë
Nuk fryn erë e mirë mes palëve, edhe sepse ka precedentë. Precedentë që ndezën gjakrat duke çuar në këtë situatë. Duhet të kthehemi në fillim të sezonit, në përballjen e vlefshme për ndeshjen e parë në tetor 2025. Në atë rast Nyom ishte protagonist i një episodi të çuditshëm: i futur në lojë në minutat e fundit, u përjashtua pas më pak se një minute për një faull pikërisht ndaj Vinicius. Ironia mbi dëmin, sepse braziliani, i pakënaqur, talli edhe pankinën kundërshtare me fjalët: “Ndryshim i bukur”. Situatë që edhe atëherë gjeneroi një fillim përleshjeje.
Juan Iglesias, mbrojtës i Getafes, ishte i tërthortë dhe i prerë duke iu drejtuar Vinicius: “Ja pse e gjithë bota të urren…”. Një mënyrë e drejtpërdrejtë për të shpjeguar se sa pak bën ylli i Real Madrid-it për të qenë simpatik.