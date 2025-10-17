NY Times: Telefoni, arma sekrete e Putin për të manovruar me Trump

Pas javësh tensionesh në rritje me Presidentin Trump, Presidenti rus Vladimir Putin ngriti telefonin.
Kremlini tha se Rusia e kishte inicuar telefonatën të enjten midis dy liderëve, një pranim domethënës i një prioriteti rus po aq të rëndësishëm sa çdo fushëbetejë në Ukrainë: qetësimi i z. Trump.
Edhe ndërsa Putin ka goditur qytetet ukrainase dhe ka zhvilluar luftë rraskapitëse në lindje të vendit, ai ka investuar dhjetëra orë në marrjen me lajka të Trump, duke tundur perspektivën e marrëveshjeve ruso-amerikane të biznesit dhe duke dërguar mesazhin se Rusia është e hapur për bisedime për t’i dhënë fund pushtimit të saj.
Kjo taktikë e ka ndihmuar Putin të shmangë afatet e përsëritura dhe kërcënimet për sanksione nga presidenti amerikan pa e kufizuar përpjekjen luftarake të Rusisë.
Në qershor, në një kohë kur disa aleatë republikanë të Trump po shtynin për sanksione kundër Rusisë, Putin e telefonoi Trump për t’i uruar ditëlindjen. Trump tha se Putin kishte vepruar “shumë bukur”, dhe sanksionet nuk u vendosën kurrë.
Në gusht, teksa Trump kërcënonte se do të zbatonte një afat 12-ditor që Putin të mbyllte luftën, udhëheqësi rus priti për tre orë Steve Witkoff, të dërguarin e Shtëpisë së Bardhë dhe mikun e afërt të z. Trump, takim që përgatiti terrenin për samitin e dy presidentëve në Alaskë.
Këtë javë, armëpushimi në Gaza i dha Putin një pretekst të ri për të telefonuar dhe lavdëruar Trump. Më e rëndësishme për Putin, megjithatë, ishte fakti që Presidenti Volodymyr Zelenski i Ukrainës ishte planifikuar të vizitonte Shtëpinë e Bardhë të premten.
“Ne propozuam bisedën telefonike menjëherë pas udhëtimit të suksesshëm të Presidentit Trump në Lindjen e Mesme,” tha të premten zëdhënësi i Putin, Dmitri Peskov. “Mendimi i parë i Presidentit Putin, sigurisht, ishte ta përgëzonte Trump për një sukses të tillë.”
Telefonata e të enjtes, e cila erdhi pas kërcënimeve të Trump për t’i dërguar Ukrainës raketa Tomahawk “nëse kjo luftë nuk zgjidhet”, ishte biseda e tetë telefonike e Putin me udhëheqësin amerikan këtë vit. Ai ka zhvilluar pesë takime ballë për ballë, disaorëshe, me Witkoff.
E kombinuar me samitin e gushtit në Alaskë, Putin ka pasur afërsisht po aq takime dhe telefonata me Trump dhe Witkoff këtë vit sa edhe me aleatin e tij më të afërt ndërkombëtar, Presidentin Aleksander Lukashenko të Bjellorusisë, sipas njoftimeve zyrtare të Kremlinit.
Të premten, Putin po përgatitej tashmë për një takim tjetër ballë për ballë me Trump, ndërsa sinjalizonte se një fund i luftës në Ukrainë ishte ende larg. Ai pranoi një telefonatë nga Viktor Orban, kryeministri hungarez, për të diskutuar një samit të mundshëm Trump-Putin në Budapest.
Por deklarata e Kremlinit për atë telefonatë shtoi se Putin i kishte thënë Orban se zyrtarët amerikanë dhe rusë do të duhet së pari të “diskutojnë algoritmin për veprimet e mëtejshme në kontekstin e gjetjes së mënyrave për zgjidhjen paqësore të krizës ukrainase.”
Kremlini po bëhej gjithashtu më kreativ në përpjekjet për t’i pëlqyer Trump jo vetëm duke e lavdëruar, por edhe duke i ofruar ide marrëveshjesh biznesi.
Në shkurt, Putin tha se kompanitë amerikane mund të ndihmonin në zhvillimin e prodhimit të aluminit në Siberi dhe në nxjerrjen e metaleve të rralla tokësore në Ukrainën e pushtuar nga Rusia. Të enjten, një nga ndihmësit e tij të lartë, Kirill Dmitriev, postoi në X se kompania e tuneleve e Elon Musk mund të ndërtonte një “tunel Putin-Trump” midis Rusisë lindore dhe Alaskës.
“Ne kaluam gjithashtu shumë kohë duke folur për Tregtinë midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara kur Lufta me Ukrainën të ketë mbaruar,” postoi Trump në rrjetet sociale pas telefonatës së së enjtes. Nuk ishte e qartë se çfarë lloj tregtie ishte diskutuar.
Nga këndvështrimi i Kremlinit, ofensiva e hijshme ka ia vlejtur përpjekjen edhe pse ende nuk ka sjellë shpalljen e marrëveshjeve biznesi, e lëre më që Trump t’i nënshtrohej kërkesave të gjera të z. Putin mbi Ukrainën. Por duket se ka arritur të ndalojë Trump nga rritja në mënyrë domethënëse e ndihmës amerikane për Ukrainën.
Një shenjë e re e kësaj erdhi pas telefonatës së së enjtes, kur Trump shprehu dyshime nëse do të ishte i gatshëm t’i siguronte Ukrainës raketa Tomahawk.
“Putin nuk e ka humbur kohën për të mësuar si të masazhojë egon e Trump,” tha Alexander Gabuev, drejtori i Qendrës Carnegie për Rusinë dhe Eurazinë. Ai parashikoi se Shtetet e Bashkuara do të pezullonin dërgesat domethënëse të ndihmës për Ukrainën ndërsa do të përgatitej një samit i mundshëm në Budapest. “Edhe nëse kjo i blen Rusisë një muaj, është tashmë një investim i mirë.”
