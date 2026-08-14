Nxitoi të çonte vajzën drejt spitalit të Durrësit! Shoferi humb kontrollin, automjeti përmbyset në mes të rrugës

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në një nga rrugët e Durrësit, ku një automjet ka humbur kontrollin dhe është përmbysur në mes të rrugës.

Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur në aksin që lidh kryqëzimin e stadiumit me Drejtorinë e Policisë dhe spitalin. Një automjet tip ‘Hyundai Tucson’ është përmbysur teksa po ecte me shpejtësi në një prej akseve të ngarkuara me trafik.

Mësohet se, drejtuesi i mjetit ishte nisur drejt spitalit për të marrë ndihmë mjekësorë për vajzën e tij që ishte me temeraturë të lartë. Deri më tani nuk raportohen persona të lënduar, dhe po punohet për zbardhjne e plotë të rrethanave të ngjarjes.

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