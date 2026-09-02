Numri i të vdekurve nga përmbytjet në Nepal rritet në 1,118, rreth 4 000 të zhdukur

Numri i të vdekurve nga përmbytjet në Nepal është rritur në 1,118, dhe më shumë se 3,900 njerëz janë ende të zhdukur, thanë autoritetet nepaleze.
Ministria e Punëve të Jashtme e Nepalit tha se deri më tani janë shpëtuar 324 shtetas të huaj, ndërsa rreth 590 persona nga 39 vende janë ende të zhdukur, një javë pas përmbytjeve që ndodhën më 26 gusht, raportoi AP.
Ekipet e emergjencës po përdorin helikopterë dhe avionë të tjerë për të arritur në komunitetet e izoluara në zonat ku rrugët dhe urat janë shkatërruar nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut.
Përmbytjet ndodhën më 26 gusht kur një akullnajë u shemb lart në Himalaje, duke shkaktuar rrëshqitje toke dhe përmbytje.