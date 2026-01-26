“Nuk rri më shtrirë në shtrat dhe ndjek garat”: detaje mbi shëndetin e Schumacher

Michael Schumacher “nuk është i shtrirë në shtrat dhe ndjek garat e F1”. Gjendja e ish-pilotit mbetet e mbështjellë me rezervën maksimale më shumë se dymbëdhjetë vjet pas aksidentit shumë të rëndë me ski në dhjetorin e vitit 2013: sipas zërave të rinj, legjenda e Formula 1 vazhdon të jetojë larg vëmendjes, e mbrojtur nga familja dhe një rreth i ngushtë besimi.
Pas rrëzimit në dëborën e Méribel, Schumacher pësoi një dëmtim të rëndë cerebral dhe iu nënshtrua një kome të gjatë farmakologjike. Që prej asaj kohe, informacionet zyrtare mbi shëndetin e tij kanë qenë shumë të pakta.
Sot, sipas asaj që raporton Mail Sport, ish-kampioni i botës nuk do të ishte i shtrirë në shtrat: nuk mund të ecë në mënyrë të pavarur, por do të ishte në gjendje të lëvizë brenda banesës së tij falë një karrigeje me rrota dhe ndihmës së vazhdueshme të mjekëve, infermierëve dhe terapistëve.
Schumacher do të banonte kryesisht në vilën familjare në Maiorca, një pronë me vlerë të vlerësuar gati 35 milionë euro, duke alternuar qëndrimin me rezidencën në Gland, në Zvicër. Kurimet, të vazhdueshme dhe shumë të specializuara, do të kishin një kosto shumë të lartë, të barabartë me dhjetëra mijëra euro në javë.
Schumacher “nuk është i shtrirë dhe ndjek ende Formula 1”
Shumë pak persona janë të autorizuar ta vizitojnë. Mes tyre është Jean Todt, ish-team principal historik i Ferrarit, i cili gjatë viteve ka ruajtur një marrëdhënie shumë të ngushtë me pilotin gjerman. Todt ka treguar se e takon rregullisht dhe ndjek me të Çmimet e Mëdha.
Në lidhje me këtë, ai kishte deklaruar: “Familja ka vendosur të mos i përgjigjet pyetjes [mbi shëndetin e Schumacher], një zgjedhje që e respektoj. E shoh rregullisht dhe me dashuri, atë dhe familjen e tij. Lidhja jonë shkon përtej punës së kaluar. Ai është pjesë e jetës sime që sot është shumë larg Formula 1”.
Megjithatë mbetet e pasigurt vetëdija reale e Schumacher ndaj asaj që e rrethon. Një burim anonim ka shpjeguar: “Nuk mund të jesh i sigurt që ai kupton gjithçka sepse nuk mund t’ia thotë askujt. Ndjesia është se kupton disa nga gjërat që ndodhin rreth tij, por ndoshta jo të gjitha”.
Ndërkohë, familja vazhdon të mbrojë me vendosmëri privatësinë e ish-kampionit të Circus, duke ushqyer në mënyrë të pashmangshme pikëpyetje dhe hamendësime. Siç ka vërejtur ish-mekaniku i F1 Richard Hopkins: “Mund të imagjinojmë vetëm që nuk flitet shumë për këtë, sepse ndoshta nuk ka shumë për të thënë”, duke theksuar se, pavarësisht heshtjes, mendimi për Michael Schumacher mbetet i gjallë në botën e Formula 1.