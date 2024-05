“Nuk isha gati për lamtumirën”: letra e Zhang për Inter e pastaj mesazhin e Oaktree

“Lamtumirat nuk janë kurrë të lehta, sidomos kur duhet t’i thuash lamtumirë dikujt që dashuron. Në fillim të presidencës sime premtova se do ta ktheja Inter në krye, aty ku ka qenë gjithmonë. Ylli i dytë legjendar është dëshmia e suksesit tonë. Pas investimeve të rëndësishme, Inter është shndërruar në një klub modern, inovativ dhe fitues. Falë Inter kam gjetur njerëz që janë si familje për mua sot, ju kërkoj ta doni Interin tone, të mbroni njerëzit e tij. Për mua ishte nderi më i madh i jetës sime”. Me një postim të gjatë social, Steven Zhang, ish-presidenti i zikaltërve, përshëndeti Inter pas fillimit të epokës së Oaktree, fondi që mori klubin për shkak të mos shlyerjes së kredisë milionere të marrë në vitin 2021. Një mesazh që shkakton emocion dhe krenari, me justifikimin e qartë të punës së madhe të bërë, thelbësore për ta rikthyer klubin në nivelet më të larta.

LETRA E ZHANG

Kjo është letra e gjatë e Zhang, e publikuar në Instagram me ngjyrat zikaltër në sfond: “Të dashur interistë, lamtumirat nuk janë kurrë të lehta, sidomos kur duhet t’i thuash lamtumirë dikujt që dashuron – lexohet në fillim -. Në jetë, gjithçka ka një fillim dhe një fund. E dija që një ditë do të më duhej të thosha lamtumirë. E vërteta është se nuk jam gati e ndoshta nuk do të isha kurrë. Tetë vjet më parë, kur 24 vjec hyra për herë të parë në San Siro për një ndeshje futbolli, nuk e kisha idenë se çfarë më priste – vazhdoi Zhang -. Emocionet e pabesueshme që ndjeva atë ditë më pas kanë udhëhequr vendimet e mia gjatë gjithë këtyre viteve. Kjo botë zikaltër, unike në llojin e saj, më pranoi menjëherë, duke më mbushur me pasion, gëzim dhe kaq shumë dashuri. Që atëherë jam rritur shumë në nivel personal dhe do ta mbaj të gjithë këtë përgjithmonë në zemrën time”.

E përsëri: “Në fillim të presidencës sime premtova se do ta ktheja Inter në krye, ku ka qenë gjithmonë. Në këto tetë vjet ne kemi fituar shtatë trofe, dy finale europiane dhe kemi fituar dy herë kampionatin e Serie A. Ylli legjendar i dytë është një dëshmi e suksesit tone. Pas investimeve të konsiderueshme në orë të panumërta pune, Inter është shndërruar në një klub modern, inovativ dhe fitues, në nivelin më të lartë të futbollit evropian. Në tre ditët e fundit kamë marrë shumë mesazhe, thirrje e postime nga të gjithë ju. Duhet ta pranoj se kjo më bëri të ndihem i dashur, por edhe më vështirësoi këtë lamtumirë. Falë Inter gjeta njerëz që sot janë një familje për mua, të cilët do t’i mbaj në zemër për pjesën tjetër të jetës time”.

MESAZHI PËR OAKTREE

Në fund mesazhi për Oaktree: “Atyre që do ta çojnë këtë klub përpara, ju lutemi ta doni Interin tonë, të mbroni njerëzit e tij dhe mbi të gjitha të respektoni vlerën e tij themelore. Është një nder i madh dhe një përgjegjësi e madhe të marrësh drejtimin e Inter. Me dashuri dhe kujdes, Inter do t’ju shpërblejë me rezultate të mëdha, emocione dhe gëzim. Për mua ishte nderi më i madh i jetës sime. Forca Inter përgjithmonë. Duaje? Gjithmonë një nga ju, Steven”.