Nuk i ndahet Shqipërisë/ Kim: Në detyrën e ardhshme do të kem përgjegjësi edhe për vendin tuaj

Në detyrën e saj të re që do të marrë pasi të largohet nga Shqipëria si ambasadore e SHBA-së, Yuri Kim do të ketë përgjegjësi edhe për vendin tonë. Këtë e ka bërë me dije diplomatja amerikane, që shtoi se është e lumtur për këtë fakt.

“Në pozicionin e ardhshëm do kem përgjegjësi për të gjithë Europën dhe kjo përfshin edhe Shqipërinë. Jam e kënaqur për këtë. Ndoshta jo të gjithë janë të kënaqur për këtë, por unë jam. Sikurse e shpreha, jam prekur dhe kam ndryshuar gjatë qëndrimit këtu. Dhe nëse kthehem në Shqipëri ose jo Shqipëria do jetë gjithmonë me mua.” u shpreh diplomatja amerikane.