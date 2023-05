Nuk harron simbolin e zemrës me duar, kush është përballë Erdogan në zgjedhjet e 14 Majit

Për liderin për një kohë të gjatë të Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, rreziku vjen në formën e një ish-nëpunësi civil, i dhënë pas krijimit të zemrës me duart e tij.

Kemal Kilicdaroglu, i mbështetur nga një aleancë opozitare prej gjashtë partish, thotë se nëse fiton ai do të sjellë lirinë dhe demokracinë në Turqi, çfarëdo që të duhet.

“Të rinjtë duan demokracinë”, tha ai për BBC. “Ata nuk duan që policia të vijë në dyert e tyre herët në mëngjes vetëm sepse kanë postuar në Twitter”.

Ai është rivali kryesor i liderit islamik në zgjedhjet e 14 majit dhe ka një epërsi të ngushtë në sondazhet e opinionit. Kjo garë e ngushtë pritet të shkojë në raundin e dytë dy javë më vonë.

Aktualisht turqit mund të shkojnë në burg për “fyerje të presidentit”.

“Unë po u them të rinjve se mund të më kritikojnë lirisht. Do të sigurohem që ata ta kenë këtë të drejtë,” thotë 74-vjeçari, i cili drejton Partinë Republikane Popullore (CHP) kryesore opozitare.

“Të jesh në politikë në Turqi do të thotë të zgjedhësh një jetë me rreziqe. Unë do të eci në rrugën time çfarëdo që të bëjë Erdogan dhe aleatët e tij. Ata nuk mund të më largojnë. Ata nuk mund të më trembin. Unë i bëra një premtim këtij kombi”, shtoi ai.

Presidenti Erdogan, 69 vjeç, është tallur me rivalin e tij në të kaluarën duke thënë se ai “nuk mund të grumbullonte as një dele”. Por tani është më e vështirë të shkarkohet.

Në turma dëgjohen thirrjet “Kilicdaroglu është shpresa e popullit”. Shumë në turmë janë të rinj. Pesë milionë turq do të votojnë për herë të parë në këto zgjedhje.