Nuk është për Serie A: Filippo Inzaghi shkarkohet për herë të tretë në po aq eksperienca

“US Salernitana 1919 njofton se ka liruar z. Filippo Inzaghi nga roli i tij si trajner i Ekipit të Parë. Duke e falënderuar për përkushtimin ndaj punës së treguar, shoqëria i uron trajnerit fat të mirë profesional për vazhdimin e karrierës së tij”. Kjo është deklarata me të cilën klubi kampan njoftoi ndryshimin e drejtimit teknik me ardhjen e Fabio Liveranit në pankinë. Për vëllain e teknikut të Inter Simone, që kryeson renditjen, është shkarkimi i tretë në Serie A, kampionat me të cilin duket se nuk gjen raportin e duhur duke qenë se shkarkimeve me Milan, Bologna e Salernitana duhet ti shtohet edhe ndarja me Beneventon pas një rënies në B.

EKSPERIENCA ME MILAN

Debutimi në Serie A për Pippo Inzaghi është nga ato me zemër të fortë. Ish-sulmuesi u zgjodh në 2014/15 për të udhëhequr Milanin “e tij” pas përfundimit të menaxhimit të Seedorf. Viti nuk shkoi siç shpresohej, pavarësisht fitores 3-1 kundër Lacios në debutim dhe një fillimi të mirë të sezonit. Në fund ata ishin në vendin e dhjetë, me rezultatin e 13 fitoreve, 13 barazimeve dhe 12 humbjeve. Milani e shkarkoi atë në fund të vitit.

EKSPERIENCA ME BOLOGNA

Pas një viti pa pankinë, e zgjodhi Venezia në Lega Pro. Dy vite të shkëlqyera, i pari që kulmoi me ngjitjen në Serie B, ku vitin e ardhshëm gara për në Serie A u ndal në play-off. Megjithatë, Bologna i dha atij mundësinë për t’u rikthyer në stërvitje në elitën e futbollit në 2018/19. Por aventura te Bologna zgjati vetëm pak më shumë se gjashtë muaj: pas 2 fitoreve, tetë barazime dhe 11 humbjeve Inzaghi u shkarkua.

EKSPERIENCA ME BENEVENTO

Një vit më pas ai ishte në pankinën e Beneventos, në Serie B. Një vit i parë triumfues, i cili përfundoi me ngjitjen në Serie A ku, megjithatë, vitin e ardhshëm ai përfundoi në vendin e tetëmbëdhjetë dhe ra. Rrugët u ndanë me konsensus dhe Filippo Inzaghi u përpoq të rikthehej në Serie A nëpërmjet Brescias, por promovimi nuk u arrit. Në fakt, ai u shkarkua në mars 2022 pas 14 fitoreve, 12 barazimeve dhe pesë humbjeve.

SHKARKIMI I FUNDIT NGA SALERNITANA

Në 2022/23 një vit tjetër në Serie B, ku arriti një vend të mirë të shtatë me Reggina. Kjo i lejoi atij, në tetor 2023, të bindte Salernitana që t’i besonte pankinën pas shkarkimit të Paulo Sousa. Megjithatë, eksperienca përfundoi pas 16 ndeshjesh: 2 fitore, 4 barazime dhe 10 humbje, e fundit prej të cilave ishte fatale ndaj Empolit.