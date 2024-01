“Nuk e di çfarë po ndodh”, Kim rrëfen betejën me psoriazën

Kim Kardashianka folur së fundmi në Instagram për shpërthimin e psoriasis, teksa ka shpërndarë një video të këmbëve të saj të skuqura.

“Nuk e di se çfarë po ndodh, por duhet ta pranoj këtë. Nuk do të gënjej, kjo është e dhimbshme. Nuk jam e sigurt se cilët janë shkaktarët. Nuk e kam ndryshuar dietën time. Kam provuar gjithçka! Psoriaza është e neveritshme”, u shpreh Kim.

Në një video të dytë, ajo zbuloi se zakonisht ka pasur vetëm njolla të vogla, por tani ajo po zgjerohet deri në kofshë.

Pasi luftoi me psoriasis që kur ishte 25 vjeç, Kim u diagnostikua më pas me artrit psoriatik, duke e ndarë diagnozën e saj në faqen e internetit të stilit të jetesës së Kourtney Kardashian, Poosh. Në atë kohë ajo shkroi:

Është e ngjashme me artritin që mund të vijë nga psoriasis. Është ende e dhimbshme dhe e frikshme, por isha e lumtur që pata një diagnozë. Pavarësisht se çfarë gjendje autoimune kisha, unë do ta kaloja atë dhe të gjitha janë të menaxhueshme me kujdesin e duhur.