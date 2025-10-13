“Nuk do të fitojë”: Ozer akuzon teknikun Montella, plasin polemika të ashpra në Turqi

Fitorja shumë e thellë e arritur në fushën e Bullgarisë, e mposhtur 6–1, kishte sjellë qetësi të madhe te Turqia, e cila kishte rimarrë në dorë fatin e vet duke synuar vendin e dytë në grup – që vlen për kualifikimin në “playoff” – maksimumi i mundshëm duke pasur parasysh se e para e grupit është Spanja. Por në prag të ndeshjes vendimtare me Gjeorgjinë, gjakrat janë sërish shumë të ndezur për shkak të polemikës së shkaktuar nga portieri Ozer – ai që kishte pritur tre penallti kundër Romës në Europa League – i cili, pas përgjigjes së federatës, sulmoi trajnerin Vincenzo Montella.
Federata turke shumë e ashpër me Ozer: “Sjellje e papranueshme”
Ozer u bë vërtet i njohur pasi priti tre penallti në “Olimpico” kundër Romës – tre penallti që në fakt vlejnë vetëm për një. Dovbyk goditi, ai e priti, por penalltia ishte e pavlefshme. Përsëritet dhe ai e priti sërish, por përsëri ishte e pavlefshme. Pastaj ukrainasi ia lë topin Soulé, që u bllokua nga portieri. Ozer u thirr në kombëtare, por nuk është titullar dhe, sipas fjalëve të tij, nuk ndodhej në formën më të mirë. Pas fitores “tenistike” kundër Bullgarisë, ai u largua nga grumbullimi.
Federata turke e mori shumë keq këtë veprim dhe, në një komunikatë zyrtare, e quajti sjelljen e tij të papranueshme: “Ka lënë qendrën tonë stërvitore pa leje, ndërsa ne po përpiqemi me përkushtim për t’u kualifikuar në Kupën e Botës: një sjellje e tillë është e papranueshme.”
Sulmi i drejtpërdrejtë i Ozer ndaj teknikut: fjalë të ashpra
Portieri i Lille ka tentuar të justifikojë veprimin e tij, duke shpjeguar arsyet dhe duke drejtuar gishtin ndaj trajnerit Vincenzo Montella – i cili kishte arritur ta çonte Turqinë deri në çerekfinalet e Euro 2024. Në një “story” në rrjetet sociale, Ozer ka shkruar: “Trajnerit ia kisha thënë. Nëse nuk do të isha thirrur për ndeshjen, do të kishte qenë më mirë të kaloja atë periudhë duke pushuar dhe duke ndjekur trajtimin. Megjithatë, pasi u thirra, iu bashkova grumbullimit me krenarinë për të veshur fanellën e vendit tim, si gjithmonë. Nuk kam treguar kurrë mungesë motivimi. Por kur pashë listën e të grumbulluarve, kuptova sa të padobishme kishin qenë diskutimet e mëparshme. Ai që merr vendimet në skuadrën e vendit tim nuk ishte i motivuar as për performancë, as për dëshirën për të fituar.”