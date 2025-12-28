Nuk arriti të fitojë në Shqipëri, por Sheila mund ta përfaqësojë një shtet tjetër në Eurovision

Përpjekjet e Sheila Haxhiraj për të marrë pjesë në Festivalin e Këngës si përfaqësuese e Shqipërisë nuk dhanë rezultatin e dëshiruar. Megjithatë, kënga e saj “Zemra e Tokës” nuk do të humbasë skenën europiane, pasi është përzgjedhur për të marrë pjesë në festivalin përzgjedhës të San Marinos, një mikroshtet në Itali me rreth 34.000 banorë.
San Marino, për shkak të komunitetit të vogël muzikor, shpesh huazon artistë nga vende të tjera për të përfaqësuar shtetin në Eurovision. Në këtë mënyrë, Sheila do të ketë mundësinë të performojë përtej kufijve shqiptarë dhe të prezantojë talentin e saj në një arenë ndërkombëtare.
Në edicionin e fundit të Festivalit të Këngës, kënga e Sheila-s u vlerësua me çmimin e tretë. Vendin e dytë e mori Inis Neziri me këngën “Ta kam fal”, ndërsa fitues u shpall Alis me këngën “Nan”.
Ky hap i ri i Sheila-s mund të shënojë fillimin e një rrugëtimi të madh europian për të në Eurovision 2026.