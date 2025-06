Norvegjia e turpëron, Italia rrezikon Botërorin: Kroacia bën 7 në Gjibraltar

Nis me një shembje totale rrugëtimi i Italisë drejt kualifikimit në Kupën e Botës 2026. Të kaltrit shemben 3-0 në Oslo, ku në çdo aspekt dominoi Norvegjia. Sorloth (14’), Nusa (34’) dhe Haaland (42’) pikturuan një mbrëmje ëndrrash për Kombëtaren e Solbakken, tashmë me 9 pikë në Grupin I dhe favorite e madhe për kualifikimin direkt. Pas vetëm një ndeshjeje, Italia është tashmë me shpatulla për muri: përvijohet hija e “playoff”.

Rrugëtimi drejt Botërorit 2026 nuk fillon aspak mirë. Italia bie në Oslo, pëson 3 gola në pjesën e parë dhe humb 3-0 ndaj të besuarve të Solbakken në mënyrë të pastër, të rëndë, pa arritur asnjëherë të godasë portën. Norvegjia ngjitet në kuotën e 9 pikëve, ndërsa të kaltrit do të luajnë më 9 qershor kundër Moldavisë në Reggio Emilia në ndjekje të fitores së parë. Në pjesën e parë shënuan Sorloth, Nusa dhe i zakonshmi Haaland. Në pjesën e dytë, Norvegjia goditi edhe një traversë të pabesueshme me Berg, që mund ta bënte edhe më dramatik rezultatin.

ESTONI-IZRAEL 1-3

Grupi i Italisë rrezikon të ndërlikohet menjëherë, sepse rivalët kanë luajtur tashmë tri ndeshje dhe renditja është shqetësuese: Norvegjia kryeson me pikë të plota me 9 pikë, Izraeli i dyti me 6. Përfaqësuesja e Lindjes së Mesme ka mposhtur me rezultatin 3-1 Estoninë, duke u vendosur në një pozicion avantazhi edhe pse në raundin e ardhshëm do të pushojë. Ndeshja nuk nis mirë për Peretz dhe shokët e tij, të cilët pësojnë golin nga Kait në minutën e 31′.

Nga ai moment e tutje, është dominim i Izraelit, që shkon në sulm dhe tremb rivalët me një sërë rastesh. Biton barazon në minutën e 39′ dhe përmbys gjithçka në fillimin e pjesës së dytë (49’), duke e bërë gjithçka më të lehtë për skuadrën e tij. Të kota përpjekjet e vakëta të estonezëve, Abu Fani vulos gjithçka me penallti në minutën e 89′. Izraeli fiton 3-1 dhe ngjitet në kuotën e gjashtë pikëve, +6 ndaj Italisë që sot luajti ndeshjen e parë.

GJIBRALTAR-KROACI 0-7

Spektakël nga Kroacia, që shënon shtatë gola në transfertë ndaj Gjibraltarit dhe u dërgon një mesazh të gjitha rivaleve në Grupin L: për të dalë të parët, do të duhet të mposhtni Perisic-in dhe shokët e tij. Modric futet në fushë në gjysmëorën e fundit, ndërsa interisti Petar Sucic luan titullar në formacionin e Dalic, i cili e zhbllokon ndeshjen në minutën e 28’me Pasalic. Mesfushori i Atalantës, i vendosur pas Budimirit në skemën 4-2-3-1, jep asistin për 2-0 që e shënon ish-lojtari i Crotone dy minuta më vonë.

Në pjesën e dytë, Gjibraltari humbet energjinë dhe pëson dopietën e Ivanovic (60’ dhe 63’) dhe golin e Perisic-it (73’). Luka Sucic i anulohet një gol, ndërsa Kramaric shënon dy herë në minutat 77′ dhe 79′. Përfundon pra 7-0 dhe Kroacia i tremb të gjitha rivalet, edhe pse formalisht është në ndjekje të Republikës Çeke (9) dhe Malit të Zi (6), të cilat kanë nga dy ndeshje më shumë.

SFIDAT E TJERA

Grupi L plotësohet me fitoren 2-0 të Republikës Çeke ndaj Malit të Zi të Krstovic: Hlozek (23’) dhe Schick (65’) mposhtin rivalët, çekët kryesojnë me 9 pikë. Në Grupin J, përkundrazi, debutimi i Rudi Garcias në pankinën e Belgjikës është gjithçka përveçse pozitiv. Me Lukaku dhe De Bruyne titullarë, ky i fundit i vendosur në mënyrë të papritur si regjisori i skuadrës, “Djajtë e Kuq” nuk bindin dhe barazojnë 1-1 në Maqedoninë e Veriut: meritë e ish-lojtarit të Leeds, Alioski, i cili barazon në minutën e 86′ golin fillestar të Maxim De Cuyper (28’). Nisje negative për Garcian, që ndjek Uellsin (7) dhe Maqedoninë (5) në grup dhe është pas edhe ndaj Kazakistanit (3). Uellsianët, sot, kanë fituar 3-0 ndaj Lihtenshtajnit: gola nga Rodon (39’), Wilson (65’) dhe Kieffer Moore (68’).

Rezultatet e mbrëmjes

UEFA Qualification: 1st Round: Group I

Estonia 1-3 Israel

Norway 3-0 Italy

UEFA Qualification: 1st Round: Group J

North Macedonia 1-1 Belgium

Wales 3-0 Liechtenstein

UEFA Qualification: 1st Round: Group L

Czechia 2-0 Montenegro

Gibraltar 0-7 Croatia