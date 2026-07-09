Norvegjia detyrohet të ndërrojë hotel në Botëror: dhomat e lojtarëve të pista dhe me myk

Sikur të mos mjaftonte gripi që po dobëson lojtarët e Norvegjisë para ndeshjes çerekfinale kundër Anglisë, delegacioni u përball me një tjetër problem sapo mbërriti në Majami, duke i kërkuar urgjentisht FIFA-s të ndryshonte hotelin ku ishte akomoduar skuadra. Akomodimi i zgjedhur për këtë rast paraqiste shumë probleme, si dhoma të mbushura me tym, me myk ose të pastruara keq, që nuk lejonin një qëndrim të qetë.
Sipas asaj që raportoi e përditshmja norvegjeze NRK, hoteli i përzgjedhur kishte një sërë problematikash dhe ndodhej gjithashtu pranë një kantieri shumë të zhurmshëm dhe një autostrade me trafik të dendur, gjë që shqetësonte pushimin e lojtarëve. Struktura u ndryshua menjëherë, me një pagesë shtesë të vogël nga federata, dhe tani Norvegjia mund të përqendrohet vërtet te ndeshja e ardhshme, më e rëndësishmja në historinë e saj.
Aventura e fundit e pakëndshme e Norvegjisë
Afrimi i çerekfinales me Anglinë po rezulton mjaft i vështirë dhe nuk është vetëm tensioni i ndeshjes që po sjell shqetësime. Ditët e fundit lojtarët norvegjezë janë dobësuar nga një grip që nuk ngjall shqetësim, por tani i shqetëson edhe transferimi i ri në hotelin e Majamit: kombëtarja u detyrua të largohej nga struktura e zgjedhur nga FIFA për shkak të problemeve serioze si dhomat e mbushura me tym dhe me gjurmë myku. Menaxheri i ekipit të Norvegjisë konfirmoi për shtypin se federata u detyrua të ndryshonte akomodimin sapo mbërritën në Majami.
Në atë hotel kishin qëndruar tashmë disa kombëtare, por asnjëra nuk kishte pasur probleme të tilla: “Kishte disa aspekte të hotelit të parë që do të kishim dashur të ishin ndryshe. Në fund vendosëm ta ndryshonim, sepse tashmë jemi në javën e gjashtë dhe do të qëndrojmë këtu për një javë të plotë. Dhe ndeshja që do të luajmë tani është më e rëndësishmja që kemi zhvilluar ndonjëherë”. FIFA, e cila paguan 50 dhomat e nevojshme dhe transportin, autorizoi transferimin në hotelin e ri me një shtesë të vogël nga Norvegjia për të mbuluar diferencën e çmimit, para që federata i shpenzoi me dëshirë për t’u siguruar lojtarëve kushtet më të mira të mundshme para një ndeshjeje kaq të rëndësishme.