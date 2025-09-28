Noka: Për pak ditë do të kemi emrin e kandidatit për Tiranën

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka, në një deklaratë për mediat ka komentuar takimet e zhvilluara gjatë kësaj fundjave në kuadër të negociatave për përzgjedhjen e kandidatit të opozitës për Bashkinë e Tiranës.
Noka theksoi se procesi është në fazën përfundimtare dhe se shumë shpejt opozita do të dalë me një emër zyrtar, duke garantuar se çdo hap po ndiqet me transparencë dhe konsultim me të gjitha forcat parlamentare.
Ai nënvizoi se opozita po vepron si një forcë demokratike, duke ndjekur procedurat dhe duke zhvilluar takime të njëpasnjëshme për të arritur një konsensus të gjerë rreth kandidatit që do të përfaqësojë interesin e qytetarëve të Tiranës.
Sipas Nokës, nga këto konsultime janë përjashtuar vetëm përfaqësuesit e së majtës radikale, duke theksuar se qëllimi final është ofrimi i një alternative të bashkuar dhe fituese për kryeqytetin.
“Ju siguroj që është çështje ditësh. Ne jemi opozitë dhe forcë demokratike, ndaj ndjekim hapat dhe procedurat, konsultohemi dhe më pas vendosim.
E gjitha kjo është çështje ditësh dhe shumë shpejt do të keni emrin e kandidatit të opozitës.
Siç e shikoni, dje e shtunë dhe sot e diel, ne sërish vazhdojmë me takime intensive me të gjitha forcat parlamentare dhe më pas me një konsultë me të tjerët, për të arritur në fund me kandidatin final dhe qëllimin që i duhet Tiranës.
Partitë parlamentare që përjashtohen është vetëm e majta radikale e Qorrit”.