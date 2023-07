Njoftimi zyrtar i Brazilit: Ancelotti do të udhëheqë Selecao nga viti 2024

Carlo Ancelotti do të jetë trajneri i ri i kombëtares braziliane të futbollit duke filluar nga viti 2024. Këtë e ka konfirmuar presidenti i konfederatës braziliane të futbollit (CBF), Ednaldo Rodrigues. Lajmin e ka bërë të ditur CNN Brasil. Ancelotti është aktualisht trajner i Real Madrid dhe kontrata e tij skadon në qershor të vitit 2024. Për këtë arsye ai do të marrë postin e trajnerit të Brazilit nga Kupa e Amerikës, që do të luhet në verën e vitit 2024 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri atëherë, kombëtarja do të drejtohet në mënyrë të përkohshme nga Fernando Diniz.

I HUAJI PARË NË 60 VJET

Ish-trajneri i Milan dhe Chelsea do të bëhet i huaji i parë që do të drejtojë Brazilin për gati gjashtëdhjetë vjet. Trajneri i fundit i huaj i Brazilit ishte argjentinasi Filpo Nunez. Ai drejtoi ekipin kombëtar te Selecao vetëm një ndeshje në 1965.

64-vjeçari Ancelotti fitoi dy herë Champions League në karrierën e tij si trajner, me Milan dhe Real Madrid. Ai gjithashtu fitoi kampionatin në Angli me Chelsea, në Gjermani me Bayern Munich dhe në Francë me Paris Saint-Germain. Pa llogaritur këtu Real dhe Milan (rekord i të gjitha kohërave).

Brazili u drejtua në Kupën e Botës të vitit të kaluar nga Tite, i cili dha dorëheqjen pas eliminimit të tyre në çerekfinale nga Kroacia. Që atëherë skuadra është drejtuar nga Ramon Menezes. Federata Braziliane e Futbollit, CBF, kishte njoftuar se Fernando Diniz do të jetë trajner i skuadrës për vitin e ardhshëm. 49-vjeçari do të marrë drejtimin për gjashtë ndeshjet kualifikuese të Amerikës së Jugut për Kupën e Botës 2026 këtë vit. Përfshirë këtu ndeshjet kundër Argjentinës dhe Uruguait. Brazili do të nisë kualifikimet në shtator në shtëpi ndaj Bolivisë dhe më pas jashtë vendit me Perunë.