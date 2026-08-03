NJOFTIM PËR SHTYP
Shkrimtari shqiptar Flamur Buçpapaj sjell romanin e ri
“Hijet e Kryeqytetit të Kuq – Psikopati”
Së shpejti në botimet anglisht dhe italisht
Shkrimtari shqiptar Flamur Buçpapaj njofton se romani i tij më i ri, “Hijet e Kryeqytetit të Kuq – Psikopati”, do të botohet së shpejti në gjuhën angleze dhe gjuhën italiane, duke u bërë pjesë e komunikimit letrar me lexuesit ndërkombëtarë.
Ky roman psikologjik sjell një rrëfim të fuqishëm mbi anët e errëta të natyrës njerëzore, mbi hijet e pushtetit, manipulimit, krimit dhe përplasjet morale që shoqërojnë individin dhe shoqërinë.
Përmes një historie të mbushur me tension, mister dhe analiza të thella të karaktereve njerëzore, autori ndërton një vepër që kërkon të zbulojë jo vetëm dramën e personazheve, por edhe plagët sociale dhe pasojat që lënë frika, ambicia dhe mungesa e drejtësisë.
Botimi në gjuhën angleze dhe italiane përbën një hap të rëndësishëm për promovimin e letërsisë shqiptare bashkëkohore dhe për afrimin e kësaj vepre me lexuesit jashtë kufijve të Shqipërisë.
Detajet mbi shtëpinë botuese, datën zyrtare të publikimit dhe aktivitetet promovuese do të bëhen të ditura së shpejti.
Flamur BuçpapajShkrimtar | Publicist | Autor
“Hijet e Kryeqytetit të Kuq – Psikopati” – një roman që sjell një zë të ri të letërsisë shqiptare drejt lexuesit ndërkombëtar.