NJOFTIM PËR SHTYP
Presidenti i RTV Nacional dhe kryetari i Partisë “Sulmi Nacional” do të zhvillojë vizitë zyrtare në Romë dhe në Vatikan
Tiranë, 3 nëntor 2026
Presidenti i RTV Nacional dhe themeluesi i Partisë “Sulmi Nacional”, z. Flamur Buçpapaj, do të zhvillojë një vizitë në Itali, në datat 11–13 nëntor 2026, me ftesë të përfaqësuesve të Partisë Fratelli d’Italia, forcë politike e drejtuar nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni.
Vizita në Romë, më datë 11 nëntor, do të jetë një mundësi për të zhvilluar kontakte dhe shkëmbime mendimesh mbi marrëdhëniet shqiptaro-italiane, bashkëpunimin politik, median, kulturën dhe perspektivën e forcimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Në datën 13 nëntor është parashikuar një vizitë në Vatikan, gjithashtu në kuadër të ftesës së marrë nga organizatorët, me interes për njohjen e institucioneve, historisë dhe trashëgimisë kulturore e shpirtërore të këtij shteti.
Partia “Sulmi Nacional”, e themeluar nga Flamur Buçpapaj, ndodhet aktualisht në fazën përfundimtare të procesit të regjistrimit pranë Gjykatës së Tiranës.
Kjo vizitë synon të krijojë ura komunikimi dhe bashkëpunimi me faktorë politikë e institucionalë italianë, duke promovuar interesat kombëtare shqiptare, miqësinë historike mes Shqipërisë dhe Italisë, si dhe vlerat e demokracisë, sovranitetit dhe bashkëpunimit europian.
Flamur Buçpapaj do të përfaqësojë në këtë vizitë angazhimin e tij në fushën e medias, publicistikës dhe jetës politike shqiptare.
Flamur Buçpapaj
President i RTV Nacional
Themelues i Partisë “Sulmi Nacional”
Tiranë, Shqipëri