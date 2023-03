Njihuni me orën më të shtrenjtë në botë

A do të shpenzonit 20 milionë dollarë për një orë? Jacob & Co. është një emër i njohur tani për orët e tij shumë të çmuara dhe me çmime të larta. E themeluar në vitin 1981 nga Jacob Arabo në Nju Jork, marka e orëve luksoze synon të krijojë vepra të vërteta arti, të mbushura me xhevahire të çmuara. Prezantuar të hënën në Gjenevë gjatë panairit ndërkombëtar Watches & Wanders, ora e re e Miliarderit Timeless Treasure Yellow Diamond konfirmohet si ora më e shtrenjtë në botë. Me karakteristika komplekse dhe të përpunuara, ora Tourbillon Jacob & Co. është e mbuluar me 425 diamante Asscher-Cut Fancy Yellow dhe Intense Yellow.

Por siç pritej, marka është e rregullt në renditjen e orëve shumë të shtrenjta. Në vitin 2015, viti debutues i modelit miliarder, Jacob & Co. lëshoi ​​orën e parë të mbuluar me 260 diamante të bardhë, ndërsa në vitin 2018 ish-boksieri Floyd Mayweather bleu të njëjtin model për 18 milionë dollarë. Nga Miliarderi, vetëm 21 modele u bënë në mbarë botën. Në të njëjtin vit, Jacob & Co zbuloi modelin Slumdog Millionaire, me diamante të verdhë 126 karatësh në të gjithë sipërfaqen, me një vlerë totale prej 6 milionë dollarësh. Ora më e shtrenjtë në botë, e prezantuar ditët e fundit, sportive, përveç gurëve përgjatë rripit dhe këllëfit, mbi 70 tzavorite të prera në smerald dhe 57 diamante të verdhë të prerë në bagutë. Për të përgatitur orën, 15 vendosës të gurëve të çmuar shpenzuan muaj për të rregulluar detajet dhe duke vendosur gurë të prerjeve dhe madhësive të ndryshme.