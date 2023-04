Njihuni me 10-të këngët më të dëgjuara në histori

Këto janë këngët më të kënduara në historinë e muzikës. “Yesterday” është kënga më e rikënduar e të gjitha kohërave dhe është dëgjuar më shumë se 7 milionë herë, një rekord i regjistruar ky në librin Guinness.

Ja lista me 10 këngët:

10. The Beatles – And I Love Her (Official Music Video)

9. Leonard Cohen – ‘Halelujah’

8. Bill Withers – Ain’t No Sunshine

7. Simon dhe Garfunkel – “Bridge over troubled water”

6. Frank Sinatra – “My Way”

5. The Beatles – ‘Eleanor Rigby’

4. Michael Jackson – ‘Billie Jean’

3. Elvis Presley – ‘Love Me Tender’

2. The Rolling Stones – “(I Can’t Get No) Satisfaction”

1. The Beatles – “Yesterday”