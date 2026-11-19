Leicester City i ka dhënë fund një partneriteti që po bëhej gjithnjë e më i rëndë për klubin. Skuadra angleze ka njoftuar ndërprerjen e parakohshme të marrëveshjes me BC.GAME, një kompani që operon në sektorin e lojërave online dhe që ishte sponsori kryesor në fanellat e “Dhelprave” që prej fillimit të sezonit 2024-2025. Ndarja vjen gjashtë muaj përpara përfundimit të parashikuar të kontratës dhe shënon fundin e një bashkëpunimi që gjatë javëve të fundit kishte shkaktuar kundërshtime gjithnjë e më të mëdha nga tifozët.
Shkak për shpërthimin e çështjes ishte kryesisht vendimi i BC.GAME për të emëruar si ambasadore të re Eva Elfie, krijuese të përmbajtjeve për të rritur, e cila ka miliona ndjekës në rrjetet sociale. Njoftimi ndezi menjëherë debatin mes mbështetësve të Leicester, të cilët kishin shfaqur më parë kritika ndaj partneritetit me një kompani të lidhur me botën e basteve. Zgjedhja e ambasadores së re e shndërroi pakënaqësinë në një protestë të mirëfilltë.
Zgjedhja e ambasadores shkakton protestat e tifozëve
Bashkëpunimi mes Leicester dhe BC.GAME kishte nisur në verën e vitit 2024, kur logoja e kompanisë u shfaq në fanellat e ekipit të parë. Ishte një marrëveshje e rëndësishme tregtare për klubin, por që gradualisht u kthye në një burim tensionesh me një pjesë të tifozërisë.
Momenti më delikat erdhi në fillim të nëntorit, kur BC.GAME prezantoi publikisht Eva Elfie si ambasadoren e saj të re përmes një përmbajtjeje të publikuar në kanalet e veta në rrjetet sociale. Lajmi shkaktoi një reagim të menjëhershëm nga mbështetësit e Leicester, të cilët kundërshtuan si zgjedhjen e kompanisë, ashtu edhe mundësinë e lidhjes së një personazhi të tillë me imazhin e një klubi futbolli.
Kështu, çështja mori përmasa më të gjera sesa një marrëveshje e thjeshtë tregtare. Nga njëra anë ishin interesat e marketingut të sponsorit, ndërsa nga ana tjetër ndjeshmëria e tifozërisë, e cila kërkonte që klubi të mbante një qëndrim. Për këtë arsye, Leicester nisi bisedimet me BC.GAME dhe në fund arriti në vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit.
Leicester City Football Club and BC GAME have reached a mutual agreement to conclude our commercial partnership with immediate effect.
The decision follows constructive discussions between both parties in recent days, during which we recognised our differing commercial priorities moving forward.
We would like to thank BC GAME for its support throughout its two-and-a-half-year association with Leicester City and for the constructive approach taken in reaching this agreement.
Supporters who have purchased a BC GAME-branded replica shirt through official LCFC retail channels within the last 28 days (since 21 October, 2026) can return it for a full refund or exchange (subject to availability) by Wednesday 2 December. Proof of purchase will be required. This enhanced returns policy includes shirts that have been worn or personalised, which would not ordinarily qualify under our standard returns policy.
Returns can be in-person at the Foxes Fanstore at King Power Stadium or via post. If supporters return their items via Royal Mail standard delivery, the cost of the return postage will be refunded by the Club via the payment method used for the original purchase.
— Leicester City (@LCFC) November 18, 2026
Marrëveshja ndërpritet para kohe: çfarë ndodh me tifozët?
Klubi anglez shpjegoi se zgjidhja e kontratës erdhi pas një sërë bisedimesh mes palëve dhe pasi u konstatua se kishte një ndryshim në këndvështrimin për strategjitë e ardhshme tregtare. Megjithatë, Leicester zgjodhi të ruante një ton pajtues ndaj ish-partnerit, duke e falënderuar për mbështetjen e dhënë gjatë dy viteve e gjysmë të bashkëpunimit.
Pasoja më konkrete lidhet tani me tifozët që kanë blerë një kopje të fanellës me logon e BC.GAME përmes kanaleve zyrtare të klubit. Leicester ka njoftuar se ata që e kanë kryer blerjen gjatë 28 ditëve të fundit, duke nisur nga 21 tetori 2026, do të mund ta kthejnë produktin dhe të marrin rimbursim të plotë ose të kërkojnë zëvendësimin e tij, në varësi të disponueshmërisë.
Kjo çështje vjen gjithashtu në një periudhë veçanërisht të vështirë për Leicester. Klubi, që në vitin 2016 ishte protagonist i një prej mrekullive më të mëdha në historinë e Premier League, sot ndodhet në League One dhe po kalon një fazë të thellë rindërtimi. Edhe për këtë arsye, marrëdhënia me tifozërinë është kthyer në një element qendror.