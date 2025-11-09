Një vit pas aksidentit, ish’banorja e BBVA tregon momentet e para të ecjes

Gazetarja dhe ish banorja e BBVA, Ledjona Xheladinaj, ndau me ndjekësit mhkruan Gazeta Metro.
omentet e para të ecjes pas një viti shërimi të vështirë nga aksidenti, s
Në videon e postuar, Ledjona shihet duke ecur me vështirësi, por me ndihmën e një personi arrin të bëjë disa hapa të parë.
“Një vit më parë çdo ditë ishte betejë. Sot jam këtu falë duarve që s’më lanë kurrë vetëm”, shkroi ajo.
Një vit më parë, gazetarja Ledjona Xheladinaj pësoi një aksident të rëndë në fshatin Melan të Dibrës, ku mori fraktura të shumta në trup dhe shtyllën kurrizore. Pas një periudhe të gjatë rikuperimi, ajo së fundmi ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një video, ku tregon forcën dhe përpjekjet e saj për të ecur përsëri në këmbë./gazetametro.net