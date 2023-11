Një tjetër foltoriste e Klanit non grata, përfituese ndër vite familjarisht nga pushteti që fatmirësisht u shkëmbye me emrin Mimoza Hajdarmataj, ka dhënë konferencë shtypi me shpifje dhe të pavërteta, duke anatemuar si Kryetarin e Bashkisë Tropojë.

Mimoza, deshtake politike, e cila nuk arriti as të kualifikohej në primarët e një grushti foltoresash në Tropojë, tani ka menduar të çelë në Nëntor.