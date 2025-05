Një thembër jashtë loje kundër Lecce, Lukaku qesh me lot në TV: “E kam këmbën 48.5”

Napoli buzëqesh në krye të renditjes së Serie A pas fitores 1-0 kundër Lecce, falë goditjes së shkëlqyer të dënimit nga Raspadori. Por rezultati mund të kishte qenë më i thellë, sepse pas vetëm disa minutash nga fillimi, Lukaku kishte shënuar, por u ndal nga arbitri për një pozicion jashtë loje: u kap me thembrën përtej vijës dhe mjaftoi kjo për ta anuluar golin.

Në emisionin pas ndeshjes në DAZN, sulmuesi i Napolit foli për fitoren e rëndësishme në garën për titull në tri ndeshjet e fundit të sezonit, por papritur në ekran shfaqet imazhi që vërteton pozicionin jashtë loje. Belgu nuk e kishte parë më parë dhe në një moment shpërtheu në të qeshura bashkë me gazetarët.

Lukaku sheh pozicionin jashtë loje drejtpërdrejt

E vështirë për t’u parë me sy të lirë, por tashmë jemi mësuar me zbulimet e pozicionit jashtë loje gjysmë-automatik që janë jashtëzakonisht të sakta. Aksioni që çoi te goli i anuluar kundër Lecce, pas pak minutash nga vërshëllima e parë, u komprometua nga një pozicion i parregullt i vetë sulmuesit. Lukaku ndodhej me një thembër përtej vijës së mbrojtësit të fundit. Gjatë intervistës, atij i treguan pamjet e rindërtuara në kompjuter. “Është VAR, është VAR,” tha duke qeshur, “Tani është futbolli modern dhe duhet të mësohemi me të”.

Por pastaj gazetari e pyet për numrin e këmbës për të bërë një batutë, Lukaku shpërthen në të qeshura: “Çfarë numri kam? 48.5, bëri diferencën.” E qeshura e sulmuesit është ngjitëse dhe zgjati disa sekonda, gjatë të cilëve u shkëmbyen batuta pikërisht për “këmbën e madhe” që e vendosi në pozicion jashtë loje. Për fat të mirë, ishte goditja e dënimit nga Raspadori ajo që vendosi fatin e ndeshjes për Napolin, duke bërë që të mos peshojë goli i anuluar i belgut, i cili shijoi një tjetër mbrëmje magjike në vendin e parë të renditjes.