“Një pikë që na mban në lojë për kualifikim”. Sylvinho hedh sytë nga Polonia: “Kemi edhe 4 finale”

“Ishte një ndeshje e vështirë, shumë e fortë, ata janë kryesuesit e grupit, luanin në shtëpi. Kanë një ritëm shumë të fortë, sidomos në fillimin e ndeshjeve. Çekia i ka zgjidhur ndeshjet me Poloninë dhe Ishujt Faroe që në 25 minutat e para dhe sigurisht që ishte një ndeshje shumë e fortë”. Sylvinho është natyrisht i lumtur për pikën në Pragë, barazimi i parë i kuqezinjve në histori me çekët. Braziliani e dinte shumë mirë se të mos humbiste në këtë transfertë do t’i jepte shanse të mëdha për pjesën e mbetur të ndeshjeve: “Shumë e rëndësishme të merrnim një pikë, jemi në gjysmën e rrugës. Kemi bërë një ndeshje të mirë. Një pikë që na jep mundësinë që të luftojmë për kualifikimin. Tani duhet të luftojmë në ndeshjen e shtëpisë ndaj Polonisë, që është shumë e rëndësishme”.

Braziliani nuk ka dashur të merret me asnjë lojtar individualisht, duke evituar edhe episodin e minutës së 84′, ku mund të kishte marrë fitoren. Daku pasoi gabim në një kundërsulm brilant, por për teknikun Sylvinho janë emocione të debutimit: “Jam shumë i kënaqur me 23 lojtarët, si e jetuan këtë ndeshje. Edhe për Mujën dhe Dakun, që e kishin ndeshjen e tyre të parë. Po krijohet një atmosferë shumë e mirë në dhomat e zhveshjes dhe kjo është diçka shumë pozitive – shtoi Sylvinho, duke hedhur sytë tashmë nga Polonia -. Mendoj që tifozët kanë parë një ndeshje shumë të bukur. Edhe ata patën rastet e tyre. Na mungojnë edhe 4 finale”, e mbylli tekniku.

TË DIELËN POLONIA

Në orët e para të mëngjesit kombëtarja do të fluturojë drejt Tiranës. Pasditen e nesërme kuqezinjtë do të kryejnë edhe seancën stërvitore. Ndërsa të dielën do të luhet kundër Polonisë në stadiumin Arena Kombëtare.