Një mi endet në Camp Nou para ndeshjes së Champions: siklet për Barcelonën

Nuk është pamja perfekte për të pritur Copenhagen në ndeshjen e fundit të fazës kampionat të Champions League, me në lojë ende hyrjen direkte në të tetat e finales dhe një konkurrencë të fortë për t’u kaluar. Megjithatë diçka ka shkuar keq për Barcelonën, sepse në Camp Nou një mi endet mes tribunave të stadiumit të ri që po nis të ketë tashmë probleme të mëdha.
Ristrukturimi nuk është përfunduar, siç u tregua nga shiu i rrëmbyeshëm që përmbyti tribunat në ndeshjen e fundit të kampionatit, por karta e prezantimit nuk është nga më të mirat. Kamerat e TNT filmuan qartë ndërhyrësin që bënte qetësisht xhiron e tij buzë fushës, një pamje jo shumë e bukur për një impiant sapo të rinovuar dhe gati për të pritur një ndeshje Champions.
¡Pequeño problema en el Camp Nou! 🫣🐀
Captamos unas invitadas que seguro no se querían perder la #BenditaChampions. 😱
📲 @StreamMaxLA:
Siklet për Barcelonën për shkak të miut në Camp Nou
Pamjet nisën të qarkullojnë shpejt në internet, ku askush nuk e priste të shihte një skenë të tillë nga një skuadër si Barcelona, vetëm pak orë para një ndeshjeje thelbësore të Champions League. Edhe në Spanjë mbetën të tronditur nga shfaqja e një miu me përmasa të konsiderueshme që ecte qetësisht një hap larg fushës dhe tribunave që së shpejti do të mbushen me tifozë.
Është padyshim një dëm i rëndë në nivel imazhi për Barçën, që ka bërë gjithçka për ta luajtur këtë kompeticion në shtëpinë e vet dhe jo në stadiume të tjera siç ndodhi gjatë ristrukturimit. Camp Nou i ri ka kushtuar mbi një miliard e gjysmë euro, por nuk është ende i përfunduar: mungojnë mbulesat e çatisë, siç e zbuluan fatkeqët që ishin aty për të parë ndeshjen kundër Real Oviedo dhe u përmbytën nga shiu, dhe dukshëm ka edhe situata të tjera të padëshiruara që do të duhet të zgjidhen sa më shpejt.