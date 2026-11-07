Një kthesë e papritur në karrierë, Kevin Costner futet në industrinë e bukurisë

Kevin Costner ka surprizuar fansat me një projekt të ri, këtë herë larg kinemasë. Aktori i njohur ka hyrë në industrinë e bukurisë, duke bashkëpunuar me markën e parfumeve 19-69 për krijimin e një koleksioni ekskluziv aromash.
Koleksioni përfshin tre parfume: “Pacific Coast Highway”, “Heritage” dhe “After Hours”, të cilat janë krijuar duke u frymëzuar nga kujtimet, përvojat dhe momentet e veçanta të jetës së aktorit.
Aromat janë prodhuar në Francë dhe prezantohen si parfume luksoze me përqendrim të lartë. Çmimet variojnë nga 80 deri në 800 dollarë, në varësi të madhësisë së shishes.
Si nisi gjithçka?
Bashkëpunimi i Costner me markën 19-69 nisi në një mënyrë krejt të pazakontë, rreth një dekadë më parë.
Gjatë një udhëtimi në Gjermani, aktori kishte qëndruar në një hotel ku kishte përdorur një xhel dushi me një aromë që i kishte mbetur në mendje. Edhe pse nuk e dinte emrin e produktit, aroma vazhdonte ta shoqëronte në kujtesë.
Disa vite më vonë, gjatë xhirimeve në Skoci, ai e gjeti sërish të njëjtin produkt. Këtë herë fotografoi shishen për të mos harruar markën dhe nisi kërkimet për të kontaktuar kompaninë.
Pas kësaj, ai u lidh me themeluesin e markës, Johan Bergelin, dhe nga njohja mes tyre lindi ideja e bashkëpunimit.
Tre parfume, tri histori personale
Secila prej aromave të koleksionit lidhet me një pjesë të veçantë të jetës dhe kujtimeve të Kevin Costner.
“Pacific Coast Highway” sjell në mendje atmosferën e bregdetit kalifornian, ndërsa “Heritage” është frymëzuar nga natyra, pyjet dhe lidhja e aktorit me familjen dhe trashëgiminë e tij.
Ndërkohë, “After Hours” lidhet me atmosferën e Hollywood-it dhe një set fotografik të vitit 1989 për revistën Vanity Fair, realizuar nga fotografi i njohur Helmut Newton.
Costner ka treguar gjithashtu se sa shumë rëndësi ka për të një aromë që tërheq vëmendjen, por pa qenë tepër e fortë.