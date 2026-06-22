Një grup qytetarësh e gdhijnë sërish në bulevard, i bllokuar kalimi para kryeministrisë

Një grup qytetarësh kanë kaluar natën përpara Kryeministrisë dhe vijojnë të qëndrojnë aty edhe mëngjesin e kësaj të hëne. Ata kanë vendosur disa karrige metalike përpara godinës, ndërsa qarkullimi i automjeteve në bulevard mbetet i bllokuar që prej ditës së djeshme. Në shkallët e Kryeministrisë janë lënë edhe këpucë, si simbol i emigrimit të shqiptarëve.
Edhe pas përfundimit të protestës së së shtunës, një pjesë e protestuesve refuzuan të largoheshin dhe qëndruan para Kryeministrisë gjatë gjithë ditës së diel, duke e kthyer protestën në një qëndresë të pandërprerë.