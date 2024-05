Një gol plus me Teutën dhe forca e Egnatias: Tirana në Conference League vetëm me një kusht

Me përfundimin e javës së fundit të kampionatit të rregullt tashmë i gjithë fokusi do të jetë te “Final Four”. Sidoqoftë, përpara se të shpallet kampioni i ri i vendit , do të mësohet fituesi i Kupës së Shqipërisë, ku direkt e interesuar është edhe Tirana. Në 14 maj do të luhet finalja e madhe e Kupës së Shqipërisë, që sheh në aktin e fundit një përballje të paimagjinueshme. Kukësi i vendit të fundit dhe i rënë nga kategoria do të kërkojë t’i rrëmbejë Egnatis trofeun e edicionit të 72 të kompeticionit.

Edhe dy ditë nga finalja e madhe në “Air Albania” ku do të përcaktohet fituesi i kompeticionit të dytë për nga rëndësia, megjithatë fokusi i skuadrave është maksimal, pasi luhet për të siguruar edhe pjesëmarrjen në Europë.

RRUGËTIMI DREJT FINALES

Të dyja skuadrat kanë pasur një ecuri fantastike këtë sezon në Kupën e Shqipërisë, teksa rrugëtimi i tyre nisi në fazën e 1/8-ave. Kukësi avancoi më tej pasi mundi Elbasanin 1-0, ndërsa Egnatia fitoi ndaj Lushnjes 2-0. Në çerekfinale, Kukësi bëri mrekullinë pasi ja doli mbanë të kalonte Partizanin, duke avancuar më tej vetëm nga penalltitë, ndërsa Egnatia i fitoi të dyja takimet me Laçin dhe siguroi kualifikimin.

Për të arritur te finalja, të dyja skuadrat nuk e patën aspak të lehtë. Kukësi u përballë me Tiranën dhe falë fitores në ndeshjen e parë në shtëpi dhe mbrojtjes së rezultatit në takimin e dytë siguroi finalen. Në anën tjetër, Egnatia gjeti Vllazninë në gjysmëfinale dhe pas triumfit në ndeshjen e parë, gjiithçka u vendos në sfidën e kthimit në “Loro Boriçi” ku Egnatia realizoi golin e kualifikimit vetëm në shtesë, duke siguruar finalen e dytë radhazi në Kupën e Shqipërisë.

Një rrugëtim i jashtëzakonshëm për të dyja skuadrat që të martën në mbrëmje do jenë aktorët kryesorë në stadiumin “Air Albania” prej orës 19:00. Kukësi e Egnatia do të luftojnë për të fituar trofeun e 72-të në historinë e Kupës së Shqipërisë.