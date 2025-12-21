“Një Gerrard m*ti”: Lampard fyehet në kor me emrin e rivalit historik, plas sherri

Frank Lampard nuk arriti të qëndrojë indiferent ndaj provokimeve dhe fyerjeve të tifozëve të Southampton. Trajneri i Coventry reagoi në dalje nga fusha, duke shpërndarë duartrokitje sarkastike dhe duke ngritur edhe gishtin e madh. Një gjest që shkaktoi rrëmujë në fushë, me lojtarët e Saints që kërkuan “përballje” me legjendën e madhe.
Gjatë ndeshjes në “St Mary’s”, Lampard ishte objektiv i vazhdueshëm i fyerjeve nga publiku vendas, i cili në minutat e fundit nisi edhe koret ofenduese ndaj tij. Mjafton të thuhet se u quajt “një Steven Gerrard m*ti”, në referencë të rivalitetit të tij si futbollist me ish-ikonën e Liverpoolit. Një situatë që e nervozoi teknikun aktual të Coventry-t, kryesues të kampionatit me gjashtë pikë avantazh para pushimit të Krishtlindjeve.
Reagimi i Lampard dhe rrëmuja në fushë
Në fund të ndeshjes, e mbyllur me një barazim të vlefshëm në inferioritet numerik, Lampard, në momentin klasik pas vërshëllimës finale, vendosi të reagojë në këtë mënyrë përpara se të shkonte të përshëndeste tifozët e tij. Një qëndrim që shpërtheu reagimin e lojtarëve të Saints, në veçanti të mbrojtësit Taylor Harwood-Bellis. U krijua një përplasje e ashpër verbale që brenda pak çastesh përfshiu dhjetëra lojtarë dhe anëtarë të stafeve të të dyja skuadrave. Shtyrje, britma dhe momente kaosi të madh, me disa protagonistë që përfunduan edhe në tokë, përpara se situata të vihej nën kontroll.
Southampton players were angry with Frank Lampard as some chased him at Full time. Scenes 🥲pic.twitter.com/wXWWynb7ey
— Goals Side (@goalsside) December 20, 2025
Ndjesa e Frank Lampard
Në pas-ndeshje, i intervistuar nga Sky Sports, trajneri anglez u përpoq të ulë tonet dhe mori përgjegjësitë e tij: “E kuptoj kur një lojtar mbron skuadrën e tij përpara tifozëve të vet. Ajo që e kam të vështirë të pranoj është ky fenomen modern ku nga tribunat mund të të thuhet çdo gjë, por ti nuk mund të reagosh kur je i mbushur me emocione”.
Erdhi edhe ndjesa e ish-mesfushorit: “Tani jam më i qetë. Kërkoj ndjesë për gjuhën time dhe për mënyrën si reagova. Ndoshta edhe tribuna duhet të bëjë të njëjtën gjë. Situata u nxeh, por ndodh kur e jeton ndeshjen deri në fund bashkë me lojtarët e tu. Ne jemi në arenë duke luftuar për diçka, dhe sot kemi marrë një pikë të rëndësishme”.