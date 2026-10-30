Një euro për të votuar CR7 kundër Messit: prapaskena financiare që shpiku Topin e Artë i të gjitha kohërave

Cristiano Ronaldo ka mposhtur argjentinasin Lionel Messi në Topin e Artë të të gjitha kohërave, por për të votuar duhej të paguaje. Një euro për çdo votë. Për më tepër, ishte e mundur të votohej disa herë. Në këtë mënyrë, CR7 fitoi çmimin BOAT (shkurtimi i Ballon d’Or of All Time), një vlerësim kushtuar fituesve më të mirë në historinë e këtij trofeu dhe i krijuar për të festuar 70-vjetorin e çmimit prestigjioz. Kampioni portugez triumfoi me versionin e tij të vitit 2008. Messi, me versionin e vitit 2012, u rendit i dyti. Dhe këtu ylli portugez festoi: “Futbolli u përket tifozëve! Faleminderit të gjithë tifozëve në botë, Topi i Artë i të gjitha kohërave është edhe i juaji”, ishin fjalët triumfuese të ish-futbollistit të Manchester United, Real Madrid dhe Juventus.
Por problemi është se nuk votohej për futbollistin më të mirë të të gjitha kohërave, por për sezonin më të mirë mes atyre që kanë fituar të paktën dy Topa të Artë. Dhe, mbi të gjitha, për të votuar duhej të paguaje një kontribut financiar. Pa asnjë kufizim: sa më shumë paguaje, aq më shumë votoje. Kjo e ndryshon krejtësisht situatën.
Çfarë fitoi Ronaldo dhe kush ishte në renditje
Postimi i Ronaldos erdhi menjëherë pas shpalljes së rezultatit. Një fjali në stilin e një kapiteni të popullit. Por ky komunitet besnik, tifozët e tij, duhej të nxirrte paratë nga xhepi për ta votuar. Zgjedhja ishte e kufizuar në dhjetë legjenda të futbollit, të cilat kanë fituar të paktën dy herë Topin e Artë gjatë historisë. Mes tyre ishin Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo “Fenomeni”, Michel Platini dhe Johan Cruyff.
Për më tepër, nisma kishte karakter përkujtimor. Në thelb, ajo nuk i shtoi një Top të Artë të gjashtë koleksionit të CR7. Duke qenë se bëhej fjalë për një votim me pagesë, të hapur për tifozët, nuk parashikohej as dhënia e një trofeu fizik. Topi i Artë i vërtetë i këtij viti i shkoi Harry Kane, i cili e la pas Kylian Mbappé me një diferencë shumë të vogël.
Fitues doli Ronaldo i Manchester United të vitit 2008: 42 gola në të gjitha kompeticionet, titulli në Premier League, triumfi në Champions League dhe Topi i parë i Artë i karrierës së tij. Në vendin e dytë u rendit Messi i vitit 2012. I treti ishte sërish Ronaldo, por këtë herë versioni i vitit 2017. Pra, CR7 u rendit dy herë në podium, me Messin mes dy versioneve të portugezit. Një rezultat që rikthen në vëmendje rivalitetin historik mes tyre, por që nuk ka vlerën e një Topi të Artë zyrtar. Ky është një çmim simbolik, i krijuar për përvjetorin. Messi vazhdon të ketë tetë Topa të Artë të vërtetë, ndërsa Ronaldo pesë. Kjo nuk ndryshon.
Votimi me pagesë: kështu u “fry” renditja
Veçantia e këtij votimi lidhej pikërisht me mekanizmin e përdorur. Në faqen zyrtare ishte specifikuar se për çdo preferencë duhej paguar një kontribut minimal prej një euroje. Gjithashtu, mund të votohej sërish. Sipas të dhënave të publikuara pas përfundimit të votimit, më shumë se 5.000 persona kishin shprehur më shumë se një votë. Rreth 300 persona kishin votuar nga pesë deri në nëntë herë, ndërsa 44 të tjerë kishin shprehur nga dhjetë deri në 26 preferenca. Pikërisht në këtë mënyrë u “fry” renditja.
Rezultati nuk e humbet automatikisht vlerën për këtë arsye, por duhet interpretuar për atë që është: një klasifikim i ndërtuar përmes një votimi online me pagesë, ku numri i votave nuk përkon domosdoshmërisht me numrin e personave që morën pjesë. Cristiano Ronaldo ka të gjitha arsyet për të festuar një sezon legjendar. Por për të përcaktuar se kush është futbollisti më i mirë i të gjitha kohërave, ndoshta një euro për votë nuk mjafton.