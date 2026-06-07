Nis votimi në Kosovë, kreu i KQZ-së voton i pari

Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi është i pari që e hedh votën në zgjedhjet e sotme.
Ai votoi në shkollën fillore “Lidhja e Prizrenit” në Pejë dhe pas votimit ai u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të dalin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar.
“Sot fillon dita e zgjedhjeve dhe për këtë ditë KQZ ka qenë e angazhuar që nga shpallja e saj për përgatitjet. Të gjitha përgatitjet deri më sot pothuajse kanë përfunduar, tash fillon procesi zgjedhor dhe më pas fillon numërimi në të gjitha qendrat komunale të numërimit. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të dalin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar, me zgjedhjen e tyre do të zgjedhin përfaqësuesit për Kuvendin e Republikës së Kosovës”, ka deklaruar Radoniqi.