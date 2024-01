Nis tatimi i profesioneve të lira, zbulohen kërkesat

Të vetëpunësuarit në ato që konsiderohen profesione të lira do të duhet të deklarojnë saktë të ardhurat e shpenzimet si dhe të rishikojnë statusin e tyre.

Përmes një shkrese, në zbatim të tatimit të vendosur ndaj tyre, u bëhen të ditura rregullat që duhet të ndiqen.

Pas hyrjes ne fuqi te ligjit per tatimin e profesioneve te lira me 15% Admnistrata tatimore ka derguar leter te personalizuar cdo subjetki qe preket nga ndryshimi

Ne dokument u behet thirrje tatimpaguesve qe te deklarojne sakte kodin ekonomik ose ta ndryshojne ate nese nuk perputhet me aktiviteti per tu tatuar ne menyre te drejte.

Korrigjimi mund të bëhet edhe online nepermjet sherbimeve “Aplikim per ndryshim te personit fizik”ose “Aplikim per ndryshim te te dhenave e regjistrit per shoqerite me pergjegjesi te kufizuar “.

Gjithashtu Administrata ben thirrje qe te deklarohen edhe te ardhurat vjetore mbi tatim fitim, tatimit te thjeshtuar, shpenzimet dhe tatimin e fitueshem pasi keto te dhena do te jene si objekt i vlersimit nga Administrata tatimore per llogaritjen e tatim fitimit pararak gjate 2024.

Ne perfundim shtohet se qellimi i dergimit te kesaj letre vjen si sqarim per tatimpaguesit dhe lehtesim e permbueshjes se detyrimeve nga ana e tyre.

Te vetepunesuarit e profesioneve te lira do te tatohen me 15% per fashen 0 deri ne 14,000,000 dhe mbi 14,000.000 leke vendoset tatimi 23%.