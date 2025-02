Nis revolta e opozitës/ Mbështetësit e PD para kryeministrisë për protestën kombëtare

Protesta e thirrur nga Partia Demokratike pasditen e kësaj të shtune te kryeministria ka nisur. Qindra qytetarë nga i gjithë vendi janë bërë bashkë fillimisht në selinë blu me pankarta në duar për të shprehur revoltën e tyre. Më pas ata kanë marshuar drejt bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, para kryeministrisë.

Ndërkohë forca të shumta policie janë mbledhur në gatishmëri për mbarëvajtjen e protestës. duke nisur nga ato të rendit, FNSH, Shqiponjat dhe në gatishmëri do të jenë edhe forcat RENEA. Të gjithë efektivët do të jenë të pajisur me maska kundragaz. 5 autobotë me ujë janë vendosur po ashtu në zonë.