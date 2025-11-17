Nigeria jashtë Botërorit, akuza për magji ndaj Kongos: “E pashë, bënin rite voodoo”

Nigeria e Osimhen dhe Lookman del nga playoff-et e kualifikimeve për Kupën e Botës 2026 mes akuzave, dyshimeve dhe një fundi që ka diçka të pabesueshme. Pas humbjes me penallti kundër Republikës Demokratike të Kongos, trajneri Eric Chelle ka denoncuar në fakt rite të dyshuara voodoo të kryera nga një anëtar i stafit kundërshtar gjatë serisë, duke e shndërruar një eliminim të dhimbshëm në një çështje mediatike të destinuar të diskutohet gjatë.
Trajneri ka treguar se njeriu i stafit kongolez do të kishte kryer lëvizje të çuditshme para çdo penalltie, duke tundur krahun dhe duke hedhur një substancë, “nuk e di nëse ishte ujë apo diçka tjetër”, në drejtim të zonës teknike të Nigerisë. “Gjatë gjithë serisë së penalltive, një anëtar i stafit të RD Kongos bënte rite voodoo… çdo herë, çdo herë e vetme”, ka deklaruar trajneri nigerian përpara kamerave në fund të ndeshjes. Një sjellje që, sipas Chelle, do të kishte kontribuar në nervozimin e lojtarëve të tij dhe që e çoi atë në një përplasje të ashpër fizike në vijën anësore.
OFF CAMERA DRAMA!!
Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game!
He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.
The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a
— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025
Çfarë ndodhi në momentin e penalltive?
Skena u bë shpejt virale: në momentin e penalltisë vendimtare të realizuar nga Chancel Mbemba, Chelle tentoi të arrinte te i dyshuari si autor i gjesteve, duke u mbajtur me vështirësi nga stafi i tij dhe vetë trajneri kongolez Sebastien Desabre. Grindja, e xhiruar nga kamerat dhe të pranishmit në tribunë, është fotografia e një tensioni të ngritur në qiell gjatë njërës prej serive më kaotike të penalltive në play-off-et e fundit afrikane.
Riti i dyshuar, i përmendur nga Chelle edhe në zonën e miksuar, do të ishte përsëritur jo vetëm para penalltive, por, sipas versionit të trajnerit nigerian, edhe gjatë rishikimit të VAR-it për një episod të mëparshëm. Komisioneri teknik pretendon se ka parë të njëjtin anëtar të stafit duke u lëvizur në mënyrë “rituale”, duke ushqyer bindjen se bëhej fjalë për një tentativë të qëllimshme për të ndikuar në rezultatin e ndeshjes me praktika jashtë-futbollit. Federata kongoleze ka mohuar çdo përfshirje, duke e cilësuar akuzën si të pabazë.
“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”
Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT
— ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025
Në fushë, Nigeria favorit absolute kishte nisur mirë me golin e Frank Onyeka, por barazimi i Meschak Elia-s e çoi gjithçka në kohën shtesë. Nga pika e bardhë, gabimet e Bassey, Moses Simon dhe Ajayi mbyllën çështjen, duke i dhënë Republikës Demokratike të Kongos aksesin në play-off-et ndërkontinentale dhe duke lënë Super Eagles jashtë Botërorit për herë të dytë radhazi.
Eliminimi rëndon, por është hija e riteve të dyshuara voodoo që mbizotëron. Një ngjarje që ka tundur ambientin nigerian dhe që rrezikon të tërheqë përplasjen shumë përtej fushës, ndërsa Republika Demokratike e Kongos feston një arritje historike dhe synon kualifikimin e saj të parë në Kupën e Botës që nga viti i largët 1974, kur quhej ende Zaire.