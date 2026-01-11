Nigeri–Algjeri përfundon në rrahje, Luca Zidane krijon kaos: arbitri del i shoqëruar

Kupa e Afrikës dhuron një çerekfinale me tension të lartë. Nigeri–Algjeri mbyllet 2-0 për Super Eagles, por rezultati kalon në plan të dytë përballë asaj që ndodh pas fishkëllimës finale: ndeshja degjeneron në një rrahje në fushë, me Luca Zidane ndër protagonistët më të acaruar, arbitrin të detyruar të dalë i shoqëruar nga siguria dhe momente tensioni të fortë edhe në tribuna.
Ndeshja, e zhvilluar në Marrakech, ishte njëanshme. Nigeria imponoi ritëm, fizik dhe intensitet, duke e vënë Algjerinë nën presion që nga minutat e para. Golat erdhën në pjesën e dytë: shënon Victor Osimhen, dyfishon pak më pas Akor Adams. Një 2-0 që nuk pasqyron plotësisht dominimin nigerian, me “Fennecët” të paaftë të krijojnë raste të vërteta dhe kurrë realisht në lojë.
🚨 Grosse altercation entre les joueurs algériens et les arbitres puis les joueurs du Nigeria.
Luca Zidane dans une colère noire ! pic.twitter.com/vcf4gy8gDI
— Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) January 10, 2026
Frustrimi i grumbulluar shpërthen në fund të ndeshjes. Në fushë fluturojnë fjalë dhe shtyrje: portieri algjerian, djali i Zinedine Zidane, kap mesfushorin nigerian Raphael Onyedika, i cili reagon duke e shtyrë larg. Prej aty situata degjeneron shpejt, me lojtarë dhe anëtarë stafi që përpiqen të ndajnë palët për të shmangur më të keqen.
Tensioni nuk mbetet vetëm në fushë. Arbitri senegalez Issa Sy, i vënë në shënjestër të protestave, shoqërohet jashtë fushës nga sigurimi për arsye paraprake. Në tribuna, disa tifozë algjerianë përpiqen t’i afrohen fushës, të ndalur nga forcat e rendit në një klimë që mbetet e ndezur për disa minuta.
Grosses échauffourées en tribunes entre supporters et membres de la sécurité du stade de Marrakech. 😩 pic.twitter.com/M7Jch2Qusr
— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 10, 2026
Për Nigerinë, mbrëmja mbetet gjithsesi historike: kualifikim i merituar në gjysmëfinale, ku do të përballet me Marokun vendas. Për Algjerinë, ndërkohë, eliminimi mbyllet në mënyrën më të keqe të mundshme, mes nervash të shpërthyer, pamjesh kaosi dhe një bisht polemikash që rrezikon të lërë pasoja edhe përtej fushës. Tensioni u zhvendos edhe në “mixed zone” të stadiumit të Marrakeçit, ku pati edhe një përplasje mes gazetarëve nigerianë dhe algjerianë. Një epilog i hidhur që njollos një përballje tashmë të shënuar nga një hendek i madh teknik dhe fizik.