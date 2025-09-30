Nicole Kidman dhe Keith Urban ndahen pas 19 vitesh martesë

Nicole Kidman dhe Keith Urban janë ndarë pas një martese që zgjati afro dy dekada.
Një burim i afërt me familjen Kidman ka zbuluar se “motra e Nicole, Antonia, ka qenë një mbështetje e madhe, dhe e gjithë familja është bashkuar për ta përkrahur atë në këtë periudhë të vështirë.”
“Nicole nuk e ka dashur këtë ndarje,” tha burimi. “Ajo ka luftuar për të shpëtuar martesën.”
Sipas TMZ, të cilët raportuan fillimisht lajmin, çifti ka jetuar të ndarë që nga fillimi i verës.
Nicole Kidman dhe Keith Urban u martuan në qershor të vitit 2006 dhe kanë dy vajza së bashku: Sunday Rose, 17 vjeçe, dhe Faith Margaret, 14. Kidman ka qenë më parë e martuar me aktorin Tom Cruise.
Në prill 2024, Kidman i tregoi revistës PEOPLE për mbështetjen që merr nga familja, veçanërisht nga Keith Urban. “Jam me shumë fat që kam Keith-in, ai është dashuria ime, dashuria ime e thellë. Ai më jep forcë të bëj gjithçka që dua, sepse e di ku mund të kthehem,” deklaroi ajo në atë kohë.