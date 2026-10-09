Nicole Kidman dëshmoi në Paris se nuk ka kufi moshe për minifundin

Aktorja amerikane Nicole Kidman mori pjesë në sfilatën e modës Chanel gjatë Javës së Modës në Paris. Aktorja, e cila është ambasadorja zyrtare e shtëpisë së modës, është një mysafire e shpeshtë në eventet e modës, dhe këtë herë vendosi të sillte me vete vajzën e saj 15-vjeçare, Faith Margaret .
Aktorja dhe vajza e saj mbërritën së bashku në Grand Palais të hënën për sfilatën e modës pranverë/verë 2027 dhe vodhën vëmendjen. Nicole dhe Faith zgjodhën veshje të përputhshme për daljen familjare, duke treguar shijet e tyre të ngjashme, por edhe stilet e tyre.
Faith mori pjesë në disa sfilata gjatë Javës së Modës në Paris, përfshirë sfilatën e Valentino-s, ku motra e saj e madhe, Sunday Rose, eci në pasarelë. Sunday ka ndërtuar karrierën e saj si modele vitet e fundit dhe më parë ka sfiluar në sfilatën e Dior.