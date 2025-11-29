Nico Paz magjik në fushë, çmend Michael Fassbender e Chris Pine: reagimi i aktorëve

Nuk është aspak më surprizë prania e yjeve të Hollywood në shkallët e stadiumit “Sinigaglia” të Komos me rastin e ndeshjeve në shtëpi të skuadrës së Fabregas. Edhe për ndeshjen kundër Sassuolos, në tribuna nuk kanë kaluar pa u vënë re dy yje të kinemasë ndërkombëtare: Michael Fassbender dhe Chris Pine. Dy aktorët e famshëm u shijuan ndeshjen, duke mbetur fjalë për fjalë me gojë hapur pas një numri të pabesueshëm të Nico Paz.
Nico Paz habit Michael Fassbender e Chris Pine
Argjentinasi rrezikoi të shënonte një nga golat më të bukur të sezonit në Serie A në pjesën e dytë të pjesës së parë. Objekt dëshire i Real Madridit, Paz u koordinua në mënyrë të jashtëzakonshme dhe, me një roveshatë, shkoi një hap larg golit. Një gjest teknik i mrekullueshëm që vetëm falë portierit të Sassuolos nuk u shndërrua në gol. Kamerat, me rastin e akrobacisë së Nico Paz, fokusuan Fassbender dhe Pine, të cilët po argëtoheshin.
Të dy mbetën të habitur përballë lëvizjes së yllit të Komos dhe patën një reagim mes të çudituri dhe të befasuari. Fassbender filloi të bërtiste, ndërsa Pine shpërtheu në të qeshura. Për disa sekonda, dy yjet e kinemasë mbetën pothuajse të pabesueshëm përballë veprimit të bukur të Nico Paz.
Pse yjet e Hollywood shkojnë të shohin ndeshjet e Komos
Nuk është hera e parë që personazhe me famë globale ndjekin ndeshjet e Komos. Kjo ndodh para së gjithash sepse Como është një destinacion shumë i njohur dhe i dashur nga yjet ndërkombëtare (në të kaluarën edhe Adrien Brody, Keira Knightley dhe Hugh Grant, të cilët shpesh kanë shfaqur prezencën e tyre edhe në vilën e George Clooney). Bukuria e vendit ka pasur gjithmonë një fuqi të madhe tërheqëse.
Përveç kësaj, duhet marrë parasysh iniciative e pronarëve të shoqërisë bardheblu, Robert Budi Hartono dhe Michael Bambang Hartono, të cilët po përpiqen të zgjerojnë popullaritetin e skuadrës edhe përmes iniciativave promocionale. Këto parashikojnë mundësinë për të ftuar në stadium celebritete ndërkombëtare, duke u garantuar atyre ambiente ekskluzive e kështu me radhë. Një strategji fituese.