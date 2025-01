Nico Gonzalez, gafa me portën bosh: nuk arrin ta shënojë në mënyrë absurde

Nico Gonzalez ishte protagonist negativ në ndeshjen e Champions League mes Club Brugge dhe Juventus. Sulmuesi bardhezi humbi një mundësi të artë për të zhbllokuar sfidën, duke i hequr topin nga duart edhe shokut të skuadrës Douglas Luiz, i cili po vinte nga prapa.

Numri 11 mori një asist të përsosur nga Mbangula, i cili ishte liruar në krahun e majtë, por në momentin e gjuajtjes ai gaboi plotësisht kontrollin e topit me këmbën e djathtë dhe, pasi e preku me të majtën, e devijoi pas shpinës së tij. Një situatë e pabesueshme për mënyrën se si u zhvillua dhe për përfundimin e saj: ishte mundësia më e mirë e Juventusit në fushën e Brugge, por edhe një herë tjetër bardhezinjtë dështuan në fazën e finalizimit.

Gabimi i pabesueshëm i Nico Gonzalez

Nico Gonzalez bëri një gabim të madh në barazimin e Juventusit në parafundit të fazës së grupeve në Champions League kundër Club Brugge. Sulmuesi argjentinas nuk arriti ta devijonte në portë asistin perfekt nga Mbangula nga e majta dhe gaboi kontrollin e topit, që duhej vetëm të shtyhej në rrjetë.

Numri 11 dështoi me këmbën e djathtë dhe më pas me të majtën e përplasi topin në këmbën tjetër, duke e larguar përfundimisht nga porta: një gabim i pabesueshëm, pasi gjithçka dukej e përgatitur për gol – lëvizja e Mbangula-s dhe shkëputja e vetë Nico-s tregonin se rezultati i vetëm i asaj aksioni do të ishte rrjeta.

Pasi gaboi gjuajtjen fillestare me të djathtën, ai nuk arriti ta drejtonte topin drejt portës as me të majtën, për shkak të mungesës së koordinimit. Një situatë tërësisht sureale.

Juve në play-off të Champions League

Juventusi nuk shkoi më shumë se një barazim 0-0 në fushën e Brugge, por siguroi matematikisht kualifikimin në play-off të Champions League, në pritje të ndeshjes së fundit kundër Benfikës përpara tifozëve të vet. Asgjë nuk duhet lënë rastësisë, pasi pozicioni përfundimtar në grupin unik do të përcaktojë edhe kundërshtarin në ndeshjen e eliminimit direkt.