Nick Jonas tregon pse u largua nga ceremonia e Golden Globes

Nick Jonas mori një moment për veten gjatë ceremonisë së Golden Globes 2026, pasi një video virale tregoi anëtarin e Jonas Brothers duke dalë për pak kohë jashtë sallës së eventit.

Pamjet, të publikuara nga Parade Magazine, tërhoqën menjëherë vëmendjen e fansave. Një prej tyre shkroi në platformën X: “Ankthi social e mundi.”

Vetë Jonas reagoi ndaj videos, duke komentuar:
“Po… më goditi si një grusht në stomak,” – një referencë direkte ndaj këngës së tij më të fundit, “Gut Punch.”

Në video, këngëtari 33-vjeçar shihet jashtë ceremonisë, duke marrë frymë dhe duke u larguar për pak nga rrëmuja dhe zhurma e eventit. Fansat e mbështetën menjëherë në komente: “Po ia del shkëlqyeshëm, Nick! Edhe unë kam ankth dhe e kuptoj shumë mirë,” shkroi një ndjekës. “Ankthi dhe sulmet e panikut nuk janë shaka,” komentoi një tjetër.

Nick Jonas mori pjesë në ceremoni së bashku me bashkëshorten e tij, Priyanka Chopra, 43 vjeçe, e cila ishte prezantuese e çmimit për aktorin më të mirë në një serial dramatik televiziv. Jonas ishte veshur me një kostum elegant të zi nga Berluti dhe mbante një orë Fossil.

Këngëtari i hitit “Sucker” ka folur më herët hapur për problemet e tij me shëndetin mendor. Në vitin 2023, gjatë një interviste në podcastin “Armchair Expert with Dax Shepard”, ai tregoi se një gabim gjatë një performance në vitin 2016 e çoi drejt terapisë.

“Në retrospektivë mund të qesh me këtë, por atëherë më ndikoi shumë dhe më shtyu të kërkoj ndihmë profesionale,” rrëfeu ai, duke e përshkruar përvojën si “shumë traumatike”.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top