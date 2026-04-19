Ngushtica e Hormuzit mbyllet sërish, rriten tensionet mes Iranit dhe SHBA-së

Ngushtica strategjike e Hormuzit është mbyllur sërish për qarkullimin detar, duke rritur ndjeshëm tensionet në Lindjen e Mesme dhe shqetësimet për tregtinë globale të naftës.
Autoritetet iraniane kanë bërë të ditur se kjo rrugë kyçe e transportit detar do të mbetet e bllokuar derisa Shtetet e Bashkuara të heqin kufizimet ndaj porteve iraniane. Vendimi vjen vetëm pak ditë pasi ngushtica ishte rihapur përkohësisht.
Kryetari i parlamentit të Iranit, Mohammad Ghalibaf, deklaroi se megjithëse ka pasur përparim në negociatat me SHBA-në, palët mbeten ende larg një marrëveshjeje përfundimtare.
Bisedimet e fundit mes përfaqësuesve të Iranit dhe zyrtarëve amerikanë janë zhvilluar në Pakistan, ndërsa ende nuk është caktuar një datë për raundin e ardhshëm të negociatave.
Nga ana tjetër, Presidenti amerikan Donald Trump ka theksuar se dialogu me Teheranin po vazhdon në mënyrë pozitive, por ka paralajmëruar se SHBA-ja nuk do të lejojë presione apo “shantazh” lidhur me kontrollin e Ngushticës së Hormuzit.
Mbyllja e kësaj rruge të rëndësishme detare pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe në stabilitetin ekonomik global.