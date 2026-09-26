Nga sheshi te Kryeministria, protesta kundër qeverisë vijon për të 119-ën ditë

Protesta kundër qeverisë ka vijuar edhe këtë të shtunë në Tiranë, me qytetarët që u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej” dhe marshuan më pas drejt Kryeministrisë. Në ditën e 119-të të mobilizimit, krahas kërkesës për dorëheqjen e Edi Ramës, janë shtuar edhe thirrjet që drejtësia të hetojë zyrtarët e lartë. Protestuesit kanë ngritur akuza për korrupsion dhe afera, duke iu referuar ditët e fundit edhe çështjes së ish-drejtoreshës së SHISH, Vlora Hyseni.

Protesta vjen pas një jave me mobilizime edhe para Parlamentit, ku pati tensione mes qytetarëve dhe policisë. “Rama, jep dorëheqjen” dhe “Ju erdhi fundi” vijojnë të jenë ndër thirrjet kryesore, ndërsa protestuesit deklarojnë se tubimet do të vazhdojnë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top