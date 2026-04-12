Nga sa para i fituan mbrëmë Fury dhe Makhmudov?

Tyson Fury dhe Arslanbek Makhmudov kanë përfituar shuma të mëdha financiare nga përballja e tyre e fundit në ring, me diferencë të theksuar në favor të britanikut.

Sipas raportimeve, Fury ka arkëtuar rreth 23.5 milionë dollarë nga ky duel, duke konfirmuar edhe një herë statusin e tij si një prej boksierëve më të paguar në botë.

Në anën tjetër, Makhmudov ka përfituar rreth 2.7 milionë dollarë, një shumë dukshëm më e ulët krahasuar me kundërshtarin e tij.
Diferenca prej mbi 20 milionë dollarësh pasqyron qartë peshën komerciale dhe popullaritetin e madh që gëzon Fury në arenën ndërkombëtare të boksit, ku ai vazhdon të mbetet një ndër figurat më tërheqëse për publikun dhe organizatorët.

Megjithatë, edhe pse kjo pagesë është e konsiderueshme, ajo raportohet të jetë më e ulët se fitimet që Fury ka realizuar në duelet e tij të mëparshme, veçanërisht në përballjet e mëdha kundër emrave si Oleksandr Usyk apo Deontay Wilder.

