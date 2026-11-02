Nga rasti i Koopmeiners te penalltia e kërkuar nga Cabal: plasin polemikat pas Juve-Napoli

Stadiumi “Allianz” i Torinos mbeti për disa minuta në ankth, duke pritur vlerësimin e VAR-it për ndërhyrjen e ashpër të Koopmeiners ndaj Anguissa. Mesfushori i Juventusit, në përpjekje për të mbërritur i pari te topi dhe për të paraprirë kundërshtarin e Napolit, përfundoi duke e goditur atë mes pulpës dhe kyçit të këmbës. Një ndërhyrje shumë e rrezikshme nga holandezi, i cili shpëtoi pa marrë as karton të verdhë. Një gabim që u duk i qartë, por që nuk ishte i vetmi në këtë aksion. Polemikat në fushë nuk përfunduan këtu, pasi më vonë edhe bardhezinjtë u ankuan për një penallti të pretenduar, për shkak të kontaktit mes Oliveras dhe Cabal. Me pak fjalë, gjykimi i arbitrit Sozza dhe puna e VAR-it nuk bindën askënd në ndeshjen Juve-Napoli.
Koopmeiners ndërhyn ashpër, por nuk merret asnjë masë
Le të nisim me episodin e Koopmeiners, i cili me takat e këpucëve goditi fillimisht pulpën e Anguissa dhe më pas përfundoi te kyçi i këmbës së tij. Një goditje që në pamje të parë dukej si një rrëshqitje e lehtë, por që e la futbollistin afrikan të shtrirë në tokë, me dhimbje të mëdha, duke shkaktuar protestat e të gjithë lojtarëve të Napolit. Sozza, i cili fillimisht nuk ndërhyri, u konsultua me VAR-in dhe, pas një verifikimi, gjithçka përfundoi pa asnjë vendim ndëshkues. Ndërhyrja nuk u ndëshkua as me karton të verdhë, i cili fillimisht dukej i pashmangshëm, pasi bëhej fjalë të paktën për një veprim të pakujdesshëm. Teknologjia përjashtoi mundësinë e një “faulli të rëndë loje”, ndërsa Koopmeiners u favorizua nga fakti se nuk e kishte vazhduar me forcë ndërhyrjen deri në fund.
Gabimi i dyfishtë i arbitrit Sozza dhe VAR-it
Nëse kartoni i kuq mund të ishte objekt vlerësimi, në këtë rast me një përfundim negativ, kartoni i verdhë dukej i domosdoshëm, por ai nuk u akordua. Ekziston edhe një tjetër gabim që e bën këtë episod edhe më të diskutueshëm: fakti që loja rifilloi me një goditje nga porta, ndërkohë që në të vërtetë topin e kishte prekur Anguissa.
Marelli, eksperti i arbitrimit për DAZN, shpjegoi: “Pika e kontaktit është shumë lart, duhet thënë se është shumë lart. Por ekziston edhe një element themelor: këmba e djathtë e Koopmeiners, e cila fillimisht ndodhet te pulpa, në mes të gjurit dhe kyçit të këmbës, rrëshqet drejtpërdrejt më pas drejt kyçit. Prandaj, sipas mendimit tim, nuk ekzistojnë kushtet për karton të kuq, por do të ishte më i drejtë një karton i verdhë për pakujdesi. Çështja është se besoj që ai ka akorduar goditje nga porta, sepse me sa duket ka parë një devijim të topit nga Koopmeiners, gjë që nuk ka ndodhur”.
Pse ndërhyrja e Oliveras ndaj Cabal nuk u ndëshkua me penallti
Pak më vonë ishte Juventus ai që u ankua për një kontakt në zonë mes Olivera dhe Cabal. I pari, në mënyrë të pavullnetshme, e goditi kundërshtarin me këmbë në thembër, duke i hequr edhe këpucën. Protestat e bardhezinjve ishin të ashpra, ndërsa ata kërkuan me ngulm akordimin e një penalltie. Kontakti ekzistonte dhe, pas mosndërhyrjes fillestare të arbitrit Sozza, u shqyrtua edhe nga VAR. Vendimi? Nuk pati penallti, pasi kontakti u konsiderua i pamjaftueshëm për të dhënë një ndëshkim të tillë.
Një zgjedhje në përputhje me direktivat e dizenjatorit Orsato, me të cilën këtë herë ishte dakord edhe Marelli: “I ngjan kontaktit që ndodhi në Torino-Como, gjatë mesjavës, ndaj Da Cunha, me ndryshimin se Da Cunha u godit plotësisht në kyçin e këmbës, ndërsa këtu kemi pasur më tepër një prekje të lehtë në thembrën e Cabal. Nga ky këndvështrim, jam dakord me VAR-in që nuk ndërhyri dhe që nuk e ndëshkoi me penallti një ndërhyrje të këtij lloji”. Për ta plotësuar mbrëmjen jo edhe aq bindëse të arbitrit Sozza dhe bashkëpunëtorëve të tij në VAR, Meraviglia dhe Gariglio, ishte edhe kartoni i verdhë i tepruar për Douglas Luiz, si dhe një vlerësim për Lucumì, i cili rrezikoi të merrte kartonin e dytë të verdhë pas një kontakti në kufijtë e faullit ndaj Lucca. Ndërsa për kartonin e kuq të Marianucci ka pak për të diskutuar: të dy kartonët e verdhë ishin të drejtë.