Nga nesër rikthehet ora verore, akrepat do të zhvendosen 60 minuta para

Nga nesër akrepat do të shkojnë 1 orë përpara. Mbrëmjen mes të shtunës 28 dhe të dielës 29 mars 2026, do bëhet kalimi nga ora dimërore në atë verore.
Ky ndryshim i orës ndodh në orën 03:00 të mëngjesit të së dielës së fundit të muajit mars, kur akrepat zhvendosen dhe ora shënon 04:00. Ndryshimi i orës verore, do t’u japë mundësi të gjithë njerëzve të shijojnë më shumë ditën dhe rrezet e diellit.
Megjithatë për ndryshimin e orës verore, çdo vit ka pasur debate të vazhdueshme. Disa shtete mbështesin idenë për heqjen një herë e mirë të praktikës së ndryshimit të orës dhe mbajtjen e një orari të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Ka vende si Kina, Kanadaja, Rusia, Argjentina, India, Afrika dhe disa vende të tjera të cilat e kanë hequr këtë praktikë prej kohësh.
Por, në Europë dhe në Amerikën e Veriut ora verore vazhdon që të aplikohet. Gjithashtu ka pasur disa vende si Azia të cilat nuk e kanë aplikuar kurrë ndryshimin e orës
Ndryshimi i orës në Evropë u vendos si ligj evropian nga viti 1981 dhe është rinovuar çdo katër vjet. Norma evropiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës dimërore kur ato shkojnë një orë pas.