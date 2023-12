Nga Haaland te Xhaka, katër kombëtare duan të sfidojnë kombëtaren: Sylvinho nuk e do amerikano-latine

Katër kombëtare për një miqësore. Shqipëria është në europian dhe tani të gjithë duan të testohen me një nga surprizat e bukura të eliminatoreve të Euro 2024. Kuqezinjtë duan të prezantohen në eventin e madh në mënyrën më të mirë të mundshme. Për këtë arsye stafi teknik i kombëtares me në krye brazilianin Sylvinho nuk kanë ndaluar përgatitjet.

Tekniku po mendon për lojtarët që do të grumbullojë, duke kryqëzuar gishtat që të evitohen dëmtimet, por edhe testet për të kolauduar formacionin në vigjilje të Europianit. E në këtë pikë ofertat për miqësore nuk mungojnë. Befasia e bukur e kuqezinjve, në fakt, ka bërë që shumë kombëtare të duan të luajnë një miqësore me Shqipërinë. Në zyrat e FSHF-së kanë mbërritur tani katër propozime për në datat e lira nga UEFA në muajin mars.

KATËR OFERTAT

Norvegjia e Haaland është sugjestionuese, pavarësisht se ishte ndër ato ekipe që dështuan të kualifikohen. Por duke patur parasysh nivelin e sulmuesve që kuqezinjtë do të përballin në grup me Spanjën, Italinë e Kroacinë, ndoshta testi me gjigantin viking vlen shumë. Në anën tjetër është Zvicra e shqiptarëve Xhaka, Shaqiri e Jashari, që për këtë fakt e bën të mirëpritur përballjen. Zvicra ishte në vazon e katërt në short, por nëse do të zgjidhej një kundërshtar që në eliminatore ka bërë më mirë, atëherë ja ku është Sllovakia që ishte në vazon e tretë dhe është gati të luajë kundër Shqipërisë.

Oferta më e largët e ardhur është ajo e Perusë, me amerikano-latinët që në atë periudhë do të jenë në Itali. Federata peruane ka inistuar shumë për këtë ndeshje, por Sylvinho po mendohet, duke qenë se dëshiron një kundërshtar të fortë, por europian, për ta përshtatur miqësoren në funksion të Euro 2024.