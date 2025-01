Nga fushat me baltë të Beratit në ëndrrën amerikane: Uzuni, blerja rekord e Austin

Austin FC ka arritur një marrëveshje për të nënshkruar me sulmuesin e kombëtares shqiptare, Myrto Uzuni, nga Granada CF, sipas burimeve të GIVEMESPORT. Klubi amerikan do të aktivizojë klauzolën e lirimit prej 12 milionë eurosh të Uzunit, dhe marrëveshja është në fazën finale të detajeve, përfshirë dokumentacionin dhe testet mjekësore.

Uzuni, 29 vjeç, ka qenë në formë të shkëlqyer këtë sezon me Granadën, duke shënuar 14 gola dhe duke dhënë një asist në 18 paraqitje në Segunda División. Sezonin e kaluar në La Liga, ai regjistroi 11 gola dhe një asist në 2,461 minuta. Sulmuesi ka 38 paraqitje me Kombëtaren e Shqipërisë, duke u kthyer në një nga lojtarët kyç të saj.

Ambicia e Austin FC për t’u rikthyer në majat e MLS

Ky transferim do të shënojë herën e tretë brenda gjashtë muajsh që Austin FC thyen rekordin e klubit për shpenzime në transferime. Së fundmi, klubi nënshkroi me sulmuesin amerikan Brandon Vazquez për 10 milionë dollarë dhe më parë me Osman Bukari nga Crvena Zvezda për 7 milionë dollarë.

Nënshkrimi i Uzunit është pjesë e një rindërtimi të madh të ekipit për sezonin 2025, nën drejtimin e trajnerit të ri Nico Estevez, i cili u bashkua këtë dimër pas eksperiencave të tij me ekipin kombëtar amerikan dhe FC Dallas.

Çfarë sjell Uzuni për Austin FC?

Me shpejtësinë e tij shpërthyese dhe aftësinë për të luajtur në disa role sulmuese, Uzuni do të jetë një shtesë e vlefshme për ofensivën e Austin FC. Ai pritet të ndihmojë ekipin jo vetëm në rikthimin e tyre në nivelet më të larta të Konferencës Perëndimore, por edhe për të sfiduar për trofe të rëndësishëm në MLS.

Ky transferim është një deklaratë e fortë e ambicieve të klubit për të garuar me më të mirët dhe për të vendosur një standard të ri për suksesin në futbollin amerikan.

Në historinë e klubit, por dalje me rebelim

Myrto Uzuni kërkon largimin nga Granada në Spanjë pasi oferta e FC Austin nga MLS në SHBA duket e rëndësishme për të, kjo sa i përket termave ekonomik. Për këtë, sulmuesi i Kombëtare i ka kërkuar spanjollëve që të gjejnë një zgjedhje për ta shitur, ose t’i rrisin pagën. “Uzuni dëshiron të largohet, ky është realiteti, ai mori një ofertë shumë interesante nga Austin i MLS dhe na tha disa javë më parë se dëshiron të largohet. Ai thotë se nuk dëshiron të stërvitet me grupin dhe se dëshiron të largohet, është një situatë e vështirë. Kanë bërë disa oferta, por shuma nuk arrin atë që duam, që është klauzola. Oferta e fundit e fortë është 9 milionë dollarë dhe unë u kam dërguar në 12 milionë euro, ne jemi këtu për të mbrojtur interesat e klubit”, tha Alfredo García Amado.

Prej më shumë se dy javësh beratasi nuk stërvitej me skuadrës dhe drejtori sportiv i Granada, Alfredo García Amado e kishte shprehur hapur befasinë e tij për situatën. Ai e bëri të qartë se FC Austin duhet të paguante klauzolën e zgjidhjes së kontratës prej 12 milionë euro për të marrë Uzunin.